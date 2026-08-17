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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

تبدیل ظرفیت‌های بی‌نظیر شهرستان اردبیل به فرصت اشتغال

تبدیل ظرفیت‌های بی‌نظیر شهرستان اردبیل به فرصت اشتغال

اردبیل- فرماندارد اردبیل گفت: هر فرصت شغلی، افزاینده امید به زندگی در جامعه است و باید همه دستگاه‌ها با رویکردی جدی، برای تبدیل ظرفیت‌های شهرستان به فرصت‌های اشتغال پای کار بیایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه شورای اشتغال شهرستان اردبیل با تأکید بر اهمیت موضوع اشتغال به‌عنوان مهم‌ترین اولویت اجتماعی، اظهار کرد: سیاست‌گذاری دقیق، شناسایی ظرفیت‌ها و بهره‌گیری کامل از آن‌ها باید در دستور کار جدی همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه هر شغل، عاملی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده است، افزود: با کار عادی مشکل اشتغال حل نمی‌شود و ضروری است که فراتر از وضعیت عادی، تثبیت اشتغال و حمایت از کارآفرینان به‌صورت ویژه دنبال شود.

فرماندار اردبیل با تأکیدبر لزوم احضار و حضور مدیران ارشد در جلسات کارگروه اشتغال، گفت: پیگیری و اجرای دقیق مصوبات و بررسی مصوبات، باید جدی گرفته شود تا این کارگروه علاوه بر سیاست‌گذاری، نقش نظارتی و پایشی مؤثری نیز داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند و بی‌نظیر شهرستان اردبیل در حوزه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: این ظرفیت‌ها باید شناسایی و به فرصت‌های اشتغال تبدیل شوند و با رگرماه‌افزایی دستگاه‌ها، بستر مناسبی برای اشتغال‌آفرینی فراهم آید.

قلندری بر پیگیری و تحقق تسهیلات سفر رئیس‌جمهور و تفاهم‌نامه‌های انجام‌شده، راه‌اندازی بانک مشاغل خانگی، احیاء واحدهای راکد، پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا و رفع موانع و بروکراسی اداری در بخش بانکی تأکید کرد و از پیگیری جدی مشکلات بانکی و تسهیل روند پرداخت تسهیلات خبر داد؛ همچنین رصد ونظارت و پایش دقیق همه پرداخت‌های تسهیلاتی را الزامی عنوان کرد.

فرماندار اردبیل اولویت‌بندی مشاغل در سطح شهرستان را ضروری دانست و با اشاره بر اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروی کار، از راه‌اندازی پایلوت آموزش‌های کاربردی با همکاری دانشگاه علمی وکاربردی سازمان فنی‌وحرفه‌ای و سایر دستگاه‌ها خبر داد و تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌هایی برای اشتغال عشایر و ساکنان روستاها با تأکید بر نقش بخشداران باید به‌طور مشخص و عملیاتی دنبال شود.

وی برنامه فراگیری به نام «رویداد مردمی اشتغال شهرستان اردبیل؛ از ایده تا اشتغال» را فرصتی برای هم‌افزایی و حرکت به سمت آینده‌ای پایدار عنوان و بر تحقق این رویکرد در سطح شهرستان تأکید کرد.

کد مطلب 6919093

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