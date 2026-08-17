به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه شورای اشتغال شهرستان اردبیل با تأکید بر اهمیت موضوع اشتغال بهعنوان مهمترین اولویت اجتماعی، اظهار کرد: سیاستگذاری دقیق، شناسایی ظرفیتها و بهرهگیری کامل از آنها باید در دستور کار جدی همه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه هر شغل، عاملی مؤثر در کاهش آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده است، افزود: با کار عادی مشکل اشتغال حل نمیشود و ضروری است که فراتر از وضعیت عادی، تثبیت اشتغال و حمایت از کارآفرینان بهصورت ویژه دنبال شود.
فرماندار اردبیل با تأکیدبر لزوم احضار و حضور مدیران ارشد در جلسات کارگروه اشتغال، گفت: پیگیری و اجرای دقیق مصوبات و بررسی مصوبات، باید جدی گرفته شود تا این کارگروه علاوه بر سیاستگذاری، نقش نظارتی و پایشی مؤثری نیز داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند و بینظیر شهرستان اردبیل در حوزههای مختلف، خاطرنشان کرد: این ظرفیتها باید شناسایی و به فرصتهای اشتغال تبدیل شوند و با رگرماهافزایی دستگاهها، بستر مناسبی برای اشتغالآفرینی فراهم آید.
قلندری بر پیگیری و تحقق تسهیلات سفر رئیسجمهور و تفاهمنامههای انجامشده، راهاندازی بانک مشاغل خانگی، احیاء واحدهای راکد، پرداخت تسهیلات اشتغالزا و رفع موانع و بروکراسی اداری در بخش بانکی تأکید کرد و از پیگیری جدی مشکلات بانکی و تسهیل روند پرداخت تسهیلات خبر داد؛ همچنین رصد ونظارت و پایش دقیق همه پرداختهای تسهیلاتی را الزامی عنوان کرد.
فرماندار اردبیل اولویتبندی مشاغل در سطح شهرستان را ضروری دانست و با اشاره بر اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروی کار، از راهاندازی پایلوت آموزشهای کاربردی با همکاری دانشگاه علمی وکاربردی سازمان فنیوحرفهای و سایر دستگاهها خبر داد و تصریح کرد: برنامهریزیهایی برای اشتغال عشایر و ساکنان روستاها با تأکید بر نقش بخشداران باید بهطور مشخص و عملیاتی دنبال شود.
وی برنامه فراگیری به نام «رویداد مردمی اشتغال شهرستان اردبیل؛ از ایده تا اشتغال» را فرصتی برای همافزایی و حرکت به سمت آیندهای پایدار عنوان و بر تحقق این رویکرد در سطح شهرستان تأکید کرد.
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