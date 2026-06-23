زنان باردار در معرض ۴۵ ماده شیمیایی رایج قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان نمونههای ادرار بیش از ۵۰۰۰ زن را که بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ زایمان کرده بودند، آزمایش کردند و یافتهها را با نتایج بارداری مقایسه کردند.
آنها ۱۱۳ ماده شیمیایی را که معمولاً در غذا، آب، آلودگی هوا، محصولات مراقبت شخصی، عطرها و سایر وسایل خانگی یافت میشوند، غربالگری کردند.
به طور متوسط، آزمایشها ۴۵ ماده شیمیایی را در هر نمونه شناسایی کردند که در برخی از شرکتکنندگان تا ۶۴ ماده یافت شد.
در میان آنها فتالاتهایی که برای انعطافپذیرتر کردن پلاستیکها استفاده میشوند و همچنین برخی از نرمکنندههای جدیدتر وجود داشت.
طبق نتایج، برخی از این ترکیبات با زایمان زودرس و وزن کمتر هنگام تولد مرتبط بودند.
«تریسی وودراف»، محقق ارشد و استاد اپیدمیولوژی و سلامت جمعیت در دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد گفت: «ما دریافتیم که چندین ماده شیمیایی جدیدتر که برای جایگزینی مواد سمی استفاده میشوند، نیز مضر هستند.»
این مطالعه همچنین وزن کمتر هنگام تولد را به هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای یا PAHs مرتبط دانست که در هنگام سوختن زغال سنگ، نفت، گاز و چوب تشکیل میشوند.
وودراف گفت: «اجتناب از این مواد شیمیایی میتواند دشوار باشد زیرا در بسیاری از محصولات روزمره یافت میشوند.»
«جسی باکلی»، نویسنده اول این مطالعه و استاد اپیدمیولوژی در دانشکده بهداشت عمومی جهانی دانشگاه کارولینای شمالی، گفت: «ما کنترل محدودی بر میزان مواجهه با این مواد داریم. حتی تغییرات کوچک در وزن هنگام تولد یا سن حاملگی میتواند تأثیرات قابل توجهی بر سلامت کودکان داشته باشد.»
محققان از دولتها و شرکتها میخواهند که برای کاهش مواد شیمیایی مضر در محصولات روزمره و اطمینان از ایمن بودن مواد جدید، اقدامات بیشتری انجام دهند.
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