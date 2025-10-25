به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان استاد حوزه علمیه در بخشی از یک سخنرانی به داستان حضرت موسی (ع) اشاره کرد و گفت: وقتی حضرت موسی علیه‌السلام از مصر به سوی سرزمین مدین رفت. وقتی به کنار چاه رسید، دید گروهی از مردم مشغول آب دادن به گوسفندانشان هستند و دو دختر نیز گوشه‌ای ایستاده‌اند، چون نمی‌توانستند در آن ازدحام داخل شوند. موسی جلو رفت، برایشان آب کشید و گوسفندانشان را سیراب کرد. دو دختر گوسفندان را بردند و به خانه پدرشان، حضرت شعیب، بازگشتند.

انصاریان ادامه داد: قرآن می‌فرماید آن دو وقتی به خانه رسیدند، به پدرشان گفتند: بابا، امروز مرد نیرومند و شریفی را دیدیم، او را دعوت کن تا برایمان کار کند؛ هم توانمند است و هم امین. شعیب پذیرای پیشنهاد آنان شد و گفت: بروید و او را دعوت کنید. یکی از دختران رفت تا موسی را بیاورد. قرآن درباره همین دختر می‌گوید: تَمشی علی استحیاء؛ با حیا و وقار حرکت می‌کرد. وقتی نزد موسی رسید، گفت: پدرم تو را دعوت کرده تا پاداش کاری را که برای ما انجام دادی به تو بدهد.

این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: موسی برخاست؛ مردی خسته که بیست روز جز گیاه بیابانی نخورده بود. هنگام غروب به خانه شعیب رسید. شعیب، که هم دامدار بود و هم مهمان‌دوست، سفره‌ای از گوشت و لبنیات و نان پاک و تازه گسترده بود. موسی وارد اتاق شد، اما کنار سفره نرفت. شعیب حیران پرسید: چرا نمی‌نشینی؟ مگر گرسنه نیستی؟ قیافه‌ات نشان می‌دهد مدتی غذا نخورده‌ای. موسی گفت: درست است، گرسنه‌ام؛ اما کاری که برای دخترانت بیرون شهر کردم فقط برای خدا بود. اگر تو زمین را از طلا پر کنی و بخواهی پاداشش را بدهی، من نمی‌پذیرم؛ چون آن عمل را برای پروردگار انجام داده‌ام. و این یعنی یک عمل خالص، در پیشگاه خداوند، از همه ثروت‌ها و دارایی‌های جهان ارزشمندتر است.

صفت کلیم‌الله را مختص موسی (ع) ذکر کرده و گفته‌اند همین صفت برای حضرت موسی سبب شد یهودیان «کلیمی» خوانده شوند.برخی از علما معتقدند خداوند در معراج با پیامبر اسلام نیز سخن گفت و روایات بر این سخن‌گفتن دلالت دارند.

در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان می‌شود: