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۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

چگونگی سخن‌گفتن حضرت موسی (ع) با خدا؛ آیا «کلیم الله» صفت اختصاصی بود؟

چگونگی سخن‌گفتن حضرت موسی (ع) با خدا؛ آیا «کلیم الله» صفت اختصاصی بود؟

حضرت موسی علیه‌السلام در اوج خستگی و گرسنگی، پاداش کارش را نپذیرفت؛ زیرا آن را تنها برای خدا انجام داده بود، و این یعنی ارزش اخلاص، فراتر از هر ثروت زمینی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان استاد حوزه علمیه در بخشی از یک سخنرانی به داستان حضرت موسی (ع) اشاره کرد و گفت: وقتی حضرت موسی علیه‌السلام از مصر به سوی سرزمین مدین رفت. وقتی به کنار چاه رسید، دید گروهی از مردم مشغول آب دادن به گوسفندانشان هستند و دو دختر نیز گوشه‌ای ایستاده‌اند، چون نمی‌توانستند در آن ازدحام داخل شوند. موسی جلو رفت، برایشان آب کشید و گوسفندانشان را سیراب کرد. دو دختر گوسفندان را بردند و به خانه پدرشان، حضرت شعیب، بازگشتند.

انصاریان ادامه داد: قرآن می‌فرماید آن دو وقتی به خانه رسیدند، به پدرشان گفتند: بابا، امروز مرد نیرومند و شریفی را دیدیم، او را دعوت کن تا برایمان کار کند؛ هم توانمند است و هم امین. شعیب پذیرای پیشنهاد آنان شد و گفت: بروید و او را دعوت کنید. یکی از دختران رفت تا موسی را بیاورد. قرآن درباره همین دختر می‌گوید: تَمشی علی استحیاء؛ با حیا و وقار حرکت می‌کرد. وقتی نزد موسی رسید، گفت: پدرم تو را دعوت کرده تا پاداش کاری را که برای ما انجام دادی به تو بدهد.

این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: موسی برخاست؛ مردی خسته که بیست روز جز گیاه بیابانی نخورده بود. هنگام غروب به خانه شعیب رسید. شعیب، که هم دامدار بود و هم مهمان‌دوست، سفره‌ای از گوشت و لبنیات و نان پاک و تازه گسترده بود. موسی وارد اتاق شد، اما کنار سفره نرفت. شعیب حیران پرسید: چرا نمی‌نشینی؟ مگر گرسنه نیستی؟ قیافه‌ات نشان می‌دهد مدتی غذا نخورده‌ای. موسی گفت: درست است، گرسنه‌ام؛ اما کاری که برای دخترانت بیرون شهر کردم فقط برای خدا بود. اگر تو زمین را از طلا پر کنی و بخواهی پاداشش را بدهی، من نمی‌پذیرم؛ چون آن عمل را برای پروردگار انجام داده‌ام. و این یعنی یک عمل خالص، در پیشگاه خداوند، از همه ثروت‌ها و دارایی‌های جهان ارزشمندتر است.

صفت کلیم‌الله را مختص موسی (ع) ذکر کرده و گفته‌اند همین صفت برای حضرت موسی سبب شد یهودیان «کلیمی» خوانده شوند.برخی از علما معتقدند خداوند در معراج با پیامبر اسلام نیز سخن گفت و روایات بر این سخن‌گفتن دلالت دارند.

در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان می‌شود:

کد مطلب 6629538
فاطمه علی آبادی

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