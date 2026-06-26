پیام سرپرست اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به مناسبت هفته قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر، سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پیامی خطاب به حجت‌الاسلام زرندی، رئیس دادگستری کل خراسان رضوی، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه بر نقش این قوه در تحقق عدالت تأکید کرد.

در متن این پیام آمده است:

فرارسیدن هفته قوه قضائیه را که یادآور تلاش‌های خالصانه، مجاهدت‌های مؤمنانه و خدمات ارزشمند دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت، احقاق حقوق مردم و صیانت از امنیت و آرامش اجتماعی است ارج نهاده، و به جناب‌عالی و مجموعه فرهیخته، متعهد و خدوم دادگستری کل خراسان رضوی خدا قوت عرض می‌نماییم.

بی‌تردید، قوه قضائیه به عنوان رکن اساسی تحقق عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نقشی تعیین‌کننده در پاسداشت حقوق عامه، گسترش عدالت اجتماعی، حمایت از مظلومان، مبارزه با ظلم و فساد و ایجاد اعتماد و آرامش در جامعه بر عهده دارد. در این میان، تلاش‌های شبانه‌روزی، دقت‌نظر، تعهد حرفه‌ای و روحیه مسئولیت‌پذیر مجموعه قضایی استان خراسان رضوی، شایسته تقدیر و ستایش است.

اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام آیت‌الله دکتر بهشتی و سایر شهدای والامقام هفتم تیر، که با نثار خون پاک خویش، مسیر عدالت‌خواهی را تداوم بخشیدند، امیدوار است انشاالله در پرتو عنایات الهی، رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، و با تداوم روحیه جهادی، عدالت‌محوری و مردم‌داری، شاهد توفیقات روزافزون آن مجموعه محترم در انجام رسالت خطیر خویش و خدمت هرچه شایسته‌تر به مردم شریف و ولایتمدار استان خراسان رضوی باشیم.

از درگاه خداوند متعال، عزت، سلامت، توفیق و سربلندی جناب‌عالی و همکاران محترم را در مسیر خدمت به نظام اسلامی و تحقق عدالت پایدار مسئلت می‌نماییم.