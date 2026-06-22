هوش مصنوعی در برنامه های دولتی اندونزی گنجانده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس پیش نویس آئین نامه ای که «پرابوو سوبیانتو» رئیس جمهور اندونزی ارائه کرده، این کشور تصمیم دارد هوش مصنوعی را در برخی برنامه های کلیدی دولت از جمله طرح ۱۵ میلیارد دلاری وعده های غذایی رایگان به کار گیرد. این بخشی از استراتژی است که به اعتقاد دولت تولید ناخالص ملی را تا ۲۰۳۰ میلادی ۱۲ درصد بیشتر می کند.

پیشرفت اندونزی در حوزه هوش مصنوعی در مقایسه با سنگاپور و مالزی کند بوده است. این کشورها سعی دارند موقعیت خود را به عنوان هاب های توسعه تثبیت کنند و میلیاردها دلار از شرکت های فناوری جهانی که به دنبال احداث زیرساخت های حیاتی برای تامین نیازهای روزافزون سرویس های ابر رایانشی و هوش مصنوعی هستند، دریافت کنند.

آئین نامه ریاست جمهوری اندونزی نقشه مسیری برای وزارتخانه ها و دولت های محلی جهت به کار گیری هوش مصنوعی از ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ میلادی ارائه می کند که هدف آن رشد اقتصادی از طریق توسعه، تسهیل سازی و استفاده از هوش مصنوعی به خصوص در برنامه های اولویت دار رئیس جمهور عنوان شده است.

پیش نویس آئین نامه مذکور قبلا گزارش نشده بود و هم اکنون رئیس جمهور باید آن را امضا کند. دولت اندونزی اعلام کرد دیگر هدف این پیش نویس رقابتی کردن کردن کشور در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در حوزه منطقه ای و جهانی است.

به گفته یک تحلیلگر فناوری که بخش هایی از آئین نامه را نوشته و عضوی از کارگروه هوش مصنوعی دولت اندونزی است، شرکت هایی مانند متا پلتفرمز، آی بی ام و مایکروسافت در نوشتن این پیش نویس همکاری کرده اند.

مایکروسافت در ساعت ۲۰۲۴ میلادی اعلام کرد طی چند سال ۱.۷ میلیارد دلار در گسترش سرویس های ابر رایانشی و هوش مصنوعی در اندونزی سرمایه گذاری می کنند.

تحلیلگران معتقدند اندونزی هنوز برای آنکه به یک توسعه دهنده هوش مصنوعی تبدیل شود، آماده نیست زیرا زیرساخت کافی از جمله تراشه در این زمینه ندارد و نیروی کار آن نیز فاقد مهارت های هوش مصنوعی هستند.

براساس پیش نویس مذکور دربرنامه وعده غذایی رایگان رئیس جمهور اندونزی از هوش مصنوعی برای طراحی منوهای مخصوص مناطق مختلف، نظارت بر پاکیزگی آشپزخانه، پیش بینی تقاضا برای غذا و ردیابی بی نظیمی ها و همچنین یکپارچه سازی داده‌های بهداشتی برای هشدارهای اولیه در مورد موارد اضطراری استفاده خواهد شد.