هوش مصنوعی برای دانش آموزان ابتدایی نروژی ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همچنین استفاده از این ابزارها در آموزش کودکان بزرگتر محدود می شود. این درحالی است که دولت نروژ در مواجهه با افت نمرات آزمون های آموزشی دانش آموزان درسال ۲۰۲۴ میلادی تلفن های هوشمند را در مدارس ممنوعی کرد و قد رت بیشتری را برای اعمال انضباط در مدرسه به معلمان برگرداند.

«یوناس گار استوره» نخست وزیر نروژ در یک کنفرانس خبری اعلام کرد استفاده از هوش مصنوعی ریسک آنکه کودکان گام های مهمی در آموزششان را نادیده بگیرند، بیشتر می کند. استوره در ادامه افزود: نکته مهم در مدارس آن است که کودکانمان خواندن، نوشتن و ریاضیات یاد بگیرند.

به گفته او استانداردهای جدید از سال آموزشی آتی که از اواخر آگوست ۲۰۲۶ میلادی شروع می شود، اجرا خواهد شد.

بنابر دستور دولت نروژ، دانش آموزان کلاس اول تا هفتم یعنی کودکان بین شش تا ۱۳ ساله نباید از هوش مصنوعی استفاده کنند و از سوی دیگر دانش آموزان در مقاطع اولیه دوره دبیرستان یعنی نوجوانان ۱۴ تا ۱۶ ساله می توانند با احتیاط ابزارها را تحت نظارت معلمان به کار گیرند.

دانش آموزان در مقاطع بالاتر دبیرستان یعنی افراد ۱۷ تا ۱۹ سال باید استفاده مناسب از هوش مصنوعی را بیاموزند تا برای آموزش های بیشتر و کار آماده باشند.

البته نروژ در دهه ۱۹۹۰ میلادی استفاده از رایانه در کلاس های درس و پس از معرفی آی پد استفاده از تبلت را از ۲۰۱۰ میلادی مجاز کرد و به این ترتیب اتکا به کتاب ها و نوشتن کاهش پیدا کرد. اما هم اکنون دولت در بیانیه ای مرتبط اعلام کرد قانونی برای تامین سرمایه استفاده از کتاب های بیشتر در کلاس های درس را تصویب و به این ترتیب روند استفاده از تبلت ها را معکوس می کند.