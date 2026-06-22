تهدیدناپذیر باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: در جریان مذاکراتی که با طرف آمریکایی خواهیم داشت، توجه به چند نکته بسیار حائز اهمیت است؛ نخست آنکه، مذاکره‌کنندگان کشورمان، شخصیت‌هایی دلسوز و مجاهد هستند که بعضا عمرشان را در راه اعتلا و اعزاز ایران اسلامی گذاشته‌اند؛ نمونه بارز این شخصیت‌ها، دکتر قالیباف است که کسی کمترین تردیدی درخصوص مجاهدت‌های این مجاهد نستوه و خستگی‌ناپذیر در میدان‌های دفاع مقدس و سنگر خدمت به مردم و نظام ندارد. نکته دوم آن است که اعضای تیم مذاکره‌کننده، امین و مورد وثوق و اعتماد نظام و مردم هستند؛ بنابراین خدای‌ناکرده نباید کوچک‌ترین تعریض و اهانتی به این امانت‌داران نظام شود.

پالس منفی ندهیم

سومین نکته آن است که باید در پرزور کردن سنبه مذاکره‌کنندگان، کوشا و ساعی باشیم؛ هر بخشی از کشور ضروری است بنا بر حیطه کاری خود عهده‌دار و متکفل این مسئولیت شود. بر همین اساس، سیاستمداران و تریبون‌داران به ویژه مقامات دولتی به هیچ وجه نباید پالس و پیام ضعف مخابره کنند؛ چرا که دشمن فریبکار و غدار از این موضوع در جریان مذاکرات سوءاستفاده خواهد کرد. وقتی تیم مذاکره‌کننده را به مصاف دشمن در سوئیس فرستاده‌ایم نباید همان ساعت و روز از پشت تریبون ریاست جمهوری در سخنرانی عمومی پالس منفی به دشمن داد. همچنین نظامیان کشور نیز باید روز به روز بر توان رزم خود بیفزایند و اهرم‌های قدرت خود را پویا و فعال نگه دارند؛ این امر نیز سبب پرزور شدن سنبه مذاکره‌کنندگان می‌شود.

از سنگرهای خود عقب‌نشینی نکنیم

چهارمین نکته و مهم‌ترین نکته آن است که به هیچ وجه نباید در خلال مذاکرات با طرف آمریکایی که دشمن ماست، از مواضع، راهبردها و دستاوردهای خود عقب‌نشینی کنیم. به فرمایش امام شهیدمان عقب‌نشینی غیرتاکتیکی در هر میدانی غضب الهی را به دنبال دارد؛ اگر از هر سنگری عقب نشستیم، مطمئن باشیم که دشمن اکتفا نخواهد کرد و چشم طمع خود را به سنگرهای دیگر ما خواهد انداخت.برای مثال، در موضوع غنی‌سازی، عده‌ای چنین مطرح می‌کنند که چون ما در خلال دو جنگ تحمیلی اخیر، ظرفیت غنی‌سازی خود را از دست داده‌ایم، پس اصطلاحا روغن ریخته را نذر امامزاده کنیم و تعلیق بلندمدت غنی‌سازی در داخل را به عنوان امتیاز به طرف مقابل واگذار کنیم.

حال ‌آنکه بدون تعارف و مجامله اگر چنین کنیم یک اشتباه مهلک و راهبردی مرتکب شده‌ایم؛ چرا که در مذاکرات با دشمن آمریکایی، ملاک صرف‌نظر کردن از یک دستاورد یا اعطای یک امتیاز به طرف مقابل نیست؛ بلکه آنچه ملاک است آن است که اگر ما از سنگر نخست خود عقب بنشینیم، دشمن به فتح سنگرهای بعدی چشم طمع می‌دوزد؛ اما اگر در سنگر نخست محکم ایستادیم، دیگر دشمن برای پیشروی، خلع سلاح می‌شود. بنابراین باید در جریان مذاکرات با طرف آمریکایی، سنگر غنی‌سازی را محکم حفظ کنیم.

موضوع حساس اورانیوم‌های غنی‌شده

یکی دیگر از سنگرهایی که در خلال مذاکرات با دشمن آمریکایی باید آن را سفت و محکم نگه داریم، موضوع اورانیوم‌های ۶۰‌درصد غنی شده است؛ این موضوع برای ما بازدارندگی راهبردی به همراه آورده است و اصطلاحا ما را در وضعیت «در آستانه‌ای» قرار داده است. متخصصان انرژی هسته‌ای معتقدند، کشوری که اورانیوم را ۶۰ درصد غنی کرده، مانند فردی است که پر شالش اسلحه دارد؛ تنها کاری که باید کند چکاندن ماشه است.

برخی معتقدند اگر ما به راحتی اورانیوم‌های ۶۰ درصد غنی‌شده خود را به دشمن بدهیم، احتمال حمله اتمی به کشور ما وجود دارد. اهمیت این دارایی به قدری است که رافی میرون، مسئول سابق میز ایران در شورای امنیت ملی رژیم اسرائیل چندی پیش گفت: اشتباه استراتژیک آمریکا و اسرائیل در حمله غافلگیرانه ۹ اسفند ۱۴۰۴ به ایران آن بود که در گام نخست و در ضربه اول، تهدید اصلی یعنی مخزن یا مدفن ۴۰۰ کیلوگرم اوارنیوم ۶۰ درصد غنی‌شده ایران را هدف قرار ندادند!

رئیس‌جمهور روز گذشته طی سخنانی گفت که «تنها نکته آمریکا این است که ما بمب اتم نداشته باشیم؛ این موردی است که رهبر شهید هم بارها فرمودند ما بمب اتم نمی‌خواهیم. آمریکا گفت همین را بنویس و امضا کن، ما هم امضا کردیم.» این سخنان رئیس‌جمهور اینچنین از سوی برخی رمزگشایی شده است که برنامه دولت تحویل اورانیوم‌های غنی‌شده است! برخی معتقدند اگر چنین شود، عملا دست آمریکا و اسرائیل برای اقدام نظامی و تجاوزکارانه مجدد علیه کشورمان باز می‌شود.

آمریکا بند اول تفاهم را اجرا نکرده است

اما صبح روز گذشته، در شرایطی که هیات مذاکره‌کننده ایرانی در سوئیس به سر می‌برد اسماعیل بقایی، سخنگوی هیات‌مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران در خصوص مذاکرات سوئیس در گفت‌وگویی اظهار کرد: همانطور که اطلاع دارید قرار است یک جلسه یک روزه داشته باشیم. برنامه‌ریزی به این شکل است که صبح دیدارهای دوجانبه با هیات‌های پاکستانی و قطری به عنوان میانجی خواهیم داشت و بعدازظهر نشست چهارجانبه میان هیات ایران، آمریکا، قطر و پاکستان برگزار خواهد شد. وی افزود: ما ۲۸ خرداد این سند را امضا کردیم و از همان اولین لحظات پیگیری اجرا را در دستور کار داشتیم.

اجرای هر سندی مهمتر از امضاست. یعنی روند دیپلماتیک برای رسیدن به نتیجه یک بحث است و بحث فوق‌العاده مهمتر پیگیری اجراست.وی با بیان اینکه این نشست نشانگر جدیت ایران برای مطالبه و پیگیری تعهدات طرف مقابل است، ادامه داد: ما به هیچ عنوان بنا نداشتیم که سندی را امضا کنیم و انتظار داشته باشیم که این سند خود به خود توسط طرف مقابل اجرا خواهد شد. تجارب قبلی را به هیچ عنوان از ذهن خود دور نداریم.

با این ذهنیت، این نشست متمرکز بر پیگیری اجرای توافق است.سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: بند ۱۳ یادداشت تفاهم خیلی صریح است. به این معنا که شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به پنج بند مشخص از جمله بند یک یادداشت تفاهم که ناظر بر توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است. ما می‌دانیم این بند اجرا نشده و آمریکا نتوانسته یا نخواسته است.

رژیم صهیونیستی همچنان به نقض تعهد ادامه می‌دهد. این موضوع، موضوع اصلی بحث در گفت‌وگوهای روز یک‌شنبه است. بقایی تاکید کرد: همزمان برخی دیگر از بندها نیازمند یکسری کارهای مقدماتی است که پیگیری می‌شود. خصوصا موضوع در دسترس قرار گرفتن دارایی‌های مسدود شده ایران و بحث مربوط به صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت ایران؛ اینها موضوعاتی است که از همان زمان یادداشت تفاهم وجود داشت و اکنون باید نتیجه آن بحث‌ها را ببینیم که موثر اجرا خواهند شد.وی درباره انتظار ایران از نشست پیش‌رو گفت: تبادل پیام به صورت مستمر ادامه دارد.

برای اطمینان از اجرای یادداشت تفاهم ما به صورت مستمر از طریق میانجی‌ها تبادل پیام می‌کنیم. این نشست به این شکل است که صبح جلسات مجزایی با میانجی‌ها برگزار می‌شود و بعدازظهر هم جلسه‌ای چهارجانبه با حضور هیات‌های نمایندگی هر چهار کشور برگزار می‌شود.سخنگوی هیات مذاکره‌کننده ایرانی همچنین گفت: دلیل اصلی برگزاری این جلسه اطمینان از اجرای تعهدات طرف مقابل است. در همین اولین گام باید مطمئن شویم که پیش‌شرط‌های لازم برای شروع مذاکرات توافق نهایی محقق شود و مهمترین پیش شرط هم اجرای پنج بند یادداشت تفاهم است که باید شروع شود و ما مطمئن شویم استمرار پیدا می‌کند.

ایران، مصمم به پیگیری روند اجرای تعهدات طرف مقابل

بقایی همچنین ظهر دیروز در ایکس نوشت: جمهوری اسلامی ایران مصمم است روند اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل را با وسواس و جدیت پیگیری کند. نشست روز یک‌شنبه در سوئیس، برای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است. طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات توافق نهایی، منوط به اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است. بدون اجرای این مفاد به‌ویژه بند یک (خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها شامل لبنان) ورود به مرحله مذاکره برای توافق نهایی ممکن نیست. گفت‌وگوهای روز یک‌شنبه، متمرکز بر اجرای بندهای مزبور، به‌ویژه بند یک و نیز مرور تدابیری است که برای اجرایی کردن بندهای ۱۰ (موضوع صادرات نفت ایران) و ۱۱ (آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران) پیش‌بینی شده است.

همزمانی مذاکرات و تهدیدهای بی‌اساس ترامپ؛ نمایش ضعف یا تاکتیک فشار؟

در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس ادامه دارد، دونالد ترامپ روز یک‌شنبه با اظهاراتی جنگ‌طلبانه در مصاحبه با فاکس نیوز، تهدیدهای خود را تشدید کرد. رئیس‌جمهور ایالات متحده هشدار داد که در صورت بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی، «دیگر کشوری نخواهد داشت» و مقامات ایران حتی فرصت بازگشت نخواهند یافت.ترامپ همچنین در واکنش به تاکید رئیس‌جمهور پزشکیان بر حق غنی‌سازی صلح‌آمیز، او را به مراقبت از حرف‌هایش فراخواند و تهدید کرد که در غیر این صورت، آمریکا بقیه آن کشور را نیز تصرف خواهد کرد. وی توافق کنونی را نه یک توافق، بلکه صرفا آتش‌بس موقت خواند و مدعی شد پس از دوره ۶۰ روزه، هر کاری که بخواهد انجام خواهد داد.

ترامپ حتی به کنترل احتمالی تنگه هرمز و دریافت ۲۰ درصد از نفت عبوری اشاره کرد. این تهدیدهای تکراری و غیرمسئولانه، بیش از آنکه قدرت آمریکا را نشان دهد، سرخوردگی واشنگتن از مقاومت مستحکم ملت ایران را آشکار می‌سازد. جمهوری اسلامی با تکیه بر توان داخلی، نیروهای مسلح قدرتمند و حمایت مردمی، هر ماجراجویی را با پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد کرد.