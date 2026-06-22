کشف میلیاردی لوازم یدکی قاچاق از لنج باری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی عزتی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت : ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بندرلنگه مستقر در گمرک بندرخمیر در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین گشت زنی در محوطه این بندر تجاری به یک فروند لنج در حال تخلیه بار مشکوک شده و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود : در بازرسی دقیق از این شناور، تعداد ۱۵ عدد قطعات گیربکس کامیون که خارج از فهرست کالاهای مجاز ملوانی بود، کشف و توقیف شد و بررسی‌های کارشناسی نشان داد که این اقلام بدون رعایت ضوابط قانونی و خارج از چارچوب مقررات گمرکی وارد کشور شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این شناور را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد : در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک آن جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.