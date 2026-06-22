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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

مشاوره حقوقی خانه تئاتر معرفی شد

مشاوره حقوقی خانه تئاتر معرفی شد

وحید آگاه طی حکمی از سوی هیئت مرکزی خانه تئاتر به عنوان مشاور حقوقی این خانه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی خانه تئاتر، همکاری در حوزه مشاوره حقوقی، میان خانه تئاتر به نمایندگی محمد بهرامی رئیس هیئت‌مدیره خانه و وحید آگاه، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و وکیل دادگستری آغاز شد.

در این مراسم طرفین بر ارائه راهکارهای حقوقی برای حل مسائل پیش روی اعضا در حل مسائل و مشکلات تاکید کردند.

ارائه مشاوره حقوقی به هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر ارکان خانه تئاتر در موضوعات مرتبط با فعالیت صنفی، فرهنگی، هنری و اداری ازجمله خدمات حقوقی مشاور است.

مشاوره و اظهارنظر حقوقی در خصوص تنظیم قراردادها، تفاهم نامه‌ها و سایر اسناد و تعهدات حقوقی خانه تئاتر، مشاوره در تدوین، اصلاح و بازنگری اساسنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و سایر مقررات داخلی خانه تئاتر، مشاوره در خصوص مسائل، اختلافات و پرونده‌های حقوقی مرتبط با خانه تئاتر و ارائه راهکارهای قانونی برای صیانت از حقوق و منافع خانه تئاتر و اعضای آن، مشاوره و نظر کارشناسی در خصوص موضوعات حقوقی مرتبط با فعالیت انجمن‌ها، کانون‌ها و سایر واحدهای تابعه خانه تئاتر از دیگر خدمات حقوقی مشاور حقوقی خانه تئاتر است.

وحید آگاه، حقوقدان و استاد حقوق عمومی و حقوق فرهنگ، هنر و رسانه و وکیل دادگستری است.

کد مطلب 6867853

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