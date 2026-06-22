مشاوره حقوقی خانه تئاتر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی خانه تئاتر، همکاری در حوزه مشاوره حقوقی، میان خانه تئاتر به نمایندگی محمد بهرامی رئیس هیئت‌مدیره خانه و وحید آگاه، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و وکیل دادگستری آغاز شد.

در این مراسم طرفین بر ارائه راهکارهای حقوقی برای حل مسائل پیش روی اعضا در حل مسائل و مشکلات تاکید کردند.

ارائه مشاوره حقوقی به هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر ارکان خانه تئاتر در موضوعات مرتبط با فعالیت صنفی، فرهنگی، هنری و اداری ازجمله خدمات حقوقی مشاور است.

مشاوره و اظهارنظر حقوقی در خصوص تنظیم قراردادها، تفاهم نامه‌ها و سایر اسناد و تعهدات حقوقی خانه تئاتر، مشاوره در تدوین، اصلاح و بازنگری اساسنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و سایر مقررات داخلی خانه تئاتر، مشاوره در خصوص مسائل، اختلافات و پرونده‌های حقوقی مرتبط با خانه تئاتر و ارائه راهکارهای قانونی برای صیانت از حقوق و منافع خانه تئاتر و اعضای آن، مشاوره و نظر کارشناسی در خصوص موضوعات حقوقی مرتبط با فعالیت انجمن‌ها، کانون‌ها و سایر واحدهای تابعه خانه تئاتر از دیگر خدمات حقوقی مشاور حقوقی خانه تئاتر است.

وحید آگاه، حقوقدان و استاد حقوق عمومی و حقوق فرهنگ، هنر و رسانه و وکیل دادگستری است.