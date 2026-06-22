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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

«سر انقلاب» روی صحنه رفت

«سر انقلاب» روی صحنه رفت

دور جدید اجرای نمایش «سرِ انقلاب» به نویسندگی و کارگردانی محمدعلی شفاعت روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، بلیت‌فروشی دور جدید اجرای نمایش کمدی- تراژدی «سرِ انقلاب» به نویسندگی و کارگردانی محمدعلی شفاعت آغاز شد.

این نمایش از پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد (فیدیبو استیج) روی صحنه رفته است و هم‌اکنون بلیت اجراهای دوشنبه اول تیر و همچنین یکشنبه و دوشنبه ۷ و ۸ تیر در سایت فیدیبو آرت در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

«سرِ انقلاب» پیش‌تر در سال ۱۴۰۴ در سالن هما اجرا شده بود و در تازه‌ترین دور اجرای خود بار دیگر میزبان مخاطبان تئاتر شده است.

این نمایش در گونه کمدی- تراژدی و با نگاهی اجتماعی روایت می‌شود. داستان آن در روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ و در یکی از ادارات ساواک می‌گذرد؛ جایی که همزمان با تحولات خیابان‌ها، مناسبات درونی یک ساختار اداری نیز دستخوش تغییر می‌شود.

در خلاصه نمایش «سرِ انقلاب» آمده است: «منوچهر طهرانی، کارمند سازمان اطلاعات و امنیت کشور، دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ به شعبه تهران منتقل می‌شود و در نخستین روز حضور خود با مجموعه‌ای از رخدادهای پیش‌بینی‌نشده مواجه می‌شود.»

آریا گازر، متین شفیعیون‌پاک، امیر شریعت‌مصطفوی، ابراهیم شیشه‌بران، نگار شاه‌محمدی، رامتین کرامتی‌دیبا، مانی پزشک‌فلاح و محمدعلی شفاعت بازیگران این نمایش هستند.

برخی از عوامل نمایش «سرِ انقلاب» عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمدعلی شفاعت، مشاور کارگردان: سعید زارعی، مدیر تولید: مرتضی پیوندی، طراح صحنه: حسین کاظمی، تبلیغات و ساخت تیزر: استودیو میوت، طراح گرافیک: پیمان طاهری‌پور (استودیو میوت)، دستیار کارگردان: ساغر سالمی، منشی صحنه: دینا درّتاج طهرانی و مجری طرح: گروه نمایش پلیس.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به صفحه نمایش «سرِ انقلاب» در سایت فیدیبو آرت مراجعه کنند.

کد مطلب 6867890

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