به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های گمرکی چین نشان داد که صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت این کشور به مقصدهای‌ اصلی در جنوب‌شرقی و جنوب آسیا در ماه مه نسبت به آوریل افزایش یافته، اما به دلیل محدودیت‌های صادراتی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به‌منظور حفظ عرضه داخلی، همچنان کاهش چشمگیری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته است.

براساس داده‌های گمرکی چین، صادرات فرآورده‌های نفتی به خارج از هنگ‌کنگ و ماکائو نسبت به آوریل ۴۰ درصد افزایش یافته، هرچند نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۹ درصد کاهش داشته است.

محدودیت‌های صادراتی شامل سوخت‌گیری کشتی‌ها و هواپیماهای بین‌المللی یا صادرات به هنگ‌کنگ و ماکائو نمی‌شود.

صادرات بنزین چین در ماه آوریل به ۲۳ هزار و ۴۰۰ تن رسید که پایین‌ترین سطح در یک دهه گذشته به‌ شمار می‌آید، اما این رقم در ماه مه به ۳۲ هزار و ۸۳۸ تن افزایش یافت. میانمار تنها مقصد به‌جز هنگ کنگ و ماکائو بود که ۸ هزار و ۴۰۵ تن بنزین از چین وارد کرد.

داده‌های گمرکی چین همچنین نشان داد که صادرات گازوئیل، شامل گازوئیل زیستی، در ماه مه نسبت به آوریل ۵۳ درصد افزایش یافت و مقدار صادرات به‌استثنای هنگ‌کنگ و ماکائو با بیش از ۲ برابر رشد به ۲۱۶ هزار و ۱۹۶ تن رسید که ۶۲ هزار و ۷۷۲ تن به بنگلادش و ۲۸ هزار و ۷۰۰ تن به سریلانکا صادر شده است.

در همین حال، چین درمجموع ۷۷ هزار و ۷۹ تن گازوئیل به کشورهای جنوب شرقی آسیا ازجمله میانمار، کامبوج، لائوس و تایلند صادر کرده است.

استرالیا به‌عنوان تنها واردکننده غیرآسیایی ۲۰ هزار و ۲۵۵ تن گازوئیل از چین وارد کرد.

براساس داده‌های گمرکی، صادرات گازوئیل زیستی چین در ماه مه با ۱۱.۵ درصد افزایش نسبت به آوریل به ۴۳ هزار و ۶۳۶ تن رسید. هلند و بلژیک واردکنندگان اصلی گازوئیل زیستی چین در این ماه به‌ شمار می‌روند.

هنوز مشخص نیست که آیا گازوئیل زیستی مشمول محدودیت‌های صادراتی پکن می‌شود.

صادرات سوخت جت چین به‌استثنای هنگ‌کنگ و ماکائو با ۶۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۹۹ هزار و ۳۸۸ تن رسید. بااین‌حال، این مقدار نسبت به آوریل ۲۰ درصد افزایش داشته است. صادرات سوخت جت چین شامل سوخت‌گیری هواپیماها و صادرات بار می‌شود.

ویتنام با واردات بیش از ۹۷ هزار و ۹۰۰ تن بیشترین مقدار سوخت جت را از چین دریافت کرد. استرالیا هم پس از مذاکرات بین دو کشور در ماه مه ۷۹ هزار تن از حجم توافق‌شده را وارد کرد.