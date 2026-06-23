«مرگ اشرف غنی» روی صحنه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، ابراهیم پشت‌کوهی نویسنده و کارگردان تئاتر، به‌زودی نمایش «مرگ اشرف غنی» را که اقتباسی مدرن و متفاوت از نمایشنامه «مرگ یزدگرد» به قلم زنده‌یاد بهرام بیضایی است، روی صحنه تماشاخانه هیلاج می‌برد.

پشت‌کوهی که پیش از این اقتباسی از رمان‌های «مثل آب برای شکلات» و «آخرین انار دنیا» را در فضای آمریکای لاتین و کردستان اجرا کرده بود، این بار قصه خود را در حاشیه کابل و به زبان فارسی دری به صحنه می‌آورد.

در خلاصه داستان «مرگ اشرف غنی» آمده است: «در شب چله، کابل سقوط می‌کند و طالبان برای یافتن اشرف غنی به خانه‌ای در حاشیه کابل هجوم می‌برند.»

این نمایش که تهیه‌کنندگی آن را مهدی طوفانی برعهده دارد، پیش از این در چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر موفق به کسب جایزه بهترین نمایشنامه اقتباسی شده و در بخش‌های بهترین موسیقی و بهترین بازیگری زن نیز نامزد دریافت جایزه بوده است.

جزئیات تازه‌ترین اثر ابراهیم پشت‌کوهی به‌زودی اعلام می‌شود.