مجمع مشورتی نظام مسائل چهارمحال و بختیاری پذیرای یک هزار نخبه

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محمودی، در نشست با فرماندار شهرستان شهرکرد، اظهار کرد: این مجمع در سطح استان ظرفیت جذب بیش از یک هزار نفر از نخبگان و صاحب نظران را دارد که تاکنون حدود نیمی از آن فعال شده است.

دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل استان، افزود: نخبگان جذب شده در ۱۰ کمیسیون متناظر با کمیسیون‌های عمومی مجلس در سطح استان و شهرستان‌های دوازده‌گانه استان فعالیت می‌کنند و با تمامی نهادهای حاکمیتی تعامل و همکاری دارند.

وی تاکید کرد: دسترسی به اطلاعات جمع آوری شده توسط مجمع، علاوه بر کمیسیون‌های تخصصی مجلس، متناسب با حوزه فعالیت برای تمامی مسئولان و تصمیم سازان استان در سامانه مربوطه پیش‌بینی شده است.

مردمی بودن مجمع مشورتی نظام مسائل در چهارمحال و بختیاری

سعید رئیسی، فرماندار شهرستان شهرکرد با اشاره به مردمی و تخصصی بودن اطلاعات احصا شده توسط نخبگان سطح استان، ضرورت فعالیت و بهره‌مندی از نتایج این مجمع را برای همه ارکان نظام به ویژه در شرایط فعلی مهم ارزیابی کرد.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های متنوع شهرستان شهرکرد، همکاری، تعامل و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مجمع مشورتی نظام مسائل استان در مرکز استان چهارمحال و بختیاری را برای مدیریت‌ کلان استان با اهمیت دانست.

گفتنی است، مجمع مشورتی نظام مسائل استان وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است و با حضور نخبگان متخصص، توانمند و متعهد در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، مسائل و ظرفیت‌های واقعی و اولویت دار را پس از بررسی و جمع بندی در کمیسیون‌های تخصصی ۱۰ گانه در سطوح شهرستانی، استانی و کشوری به مراجع ذیربط به ویژه مجلس شورای اسلامی منتقل می‌کند.