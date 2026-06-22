خیز یزد برای مقابله با تنش آبی؛ ۱۷۰ هزار مترمکعب مخزن جدید در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال علمدار ظهر دوشنبه در نشست خبری هفته صرفه‌جویی آب، ضمن تقدیر از الگوی مصرف بهینه یزدی‌ها، خاطرنشان کرد: در اقلیم خشک یزد، صرفه‌جویی به‌تنهایی کافی نیست و مدیریت هوشمندانه منابع حیاتی است.

وی با ارائه تصویری از وضعیت منابع داخلی گفت: در حالی که کل نیاز آبی استان بین ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ لیتر بر ثانیه است، توان استحصال از ۶۰ حلقه چاه داخلی به دلیل افت سطح آب‌های زیرزمینی، از ۱۴۰۰ لیتر در سال ۱۴۰۰ به ۹۲۲ لیتر در ثانیه کاهش یافته است. برای جبران این نقصان، تنها در سال جاری ۱۲ حلقه چاه جدید وارد مدار شده است.

استراتژی «ذخیره‌سازی» برای تضمین پایداری آب شرب استان یزد

مدیرعامل آبفای استان با اشاره به اینکه نیمی از آب مورد نیاز یزد از طریق خطوط انتقال تأمین می‌شود و با توجه به ریسک‌های احتمالی در تداوم این جریان، رویکرد استان تغییر کرده است؛ به طوری که در ۴ سال اخیر، هدف‌گذاری برای ساخت ۱۷۰ هزار مترمکعب مخزن جدید جهت افزایش تاب‌آوری شبکه در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در شهرستان‌ها گفت: با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی برای ساخت مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی میبد، حفر ۸ حلقه چاه و اجرای ۲۵ کیلومتر خط انتقال، ۱۵۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت این شهر افزوده شد.

علمدار ادامه داد: همچنین در اردکان، علاوه بر افزایش زمان ذخیره آب به ۳۶ ساعت در صورت قطع جریان انتقالی، مخزنی اختصاصی برای پشتیبانی از ۱۳۰ ایستگاه برداشت آب احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از تحول در زیرساخت‌های شهر یزد خبر داد و گفت: در شهر یزد نیز پروژه‌های مهمی به ثمر نشسته یا در جریان است.

وی ادامه داد: رینگ شهری و اجرای طرح رینگ ۱۶۰ کیلومتری شهر که ۹۵ کیلومتر آن محقق شده، به عنوان کلید توزیع یکنواخت آب پیگیری می‌شود.

علمدار افزود: مخازن استراتژیک نیز پس از بهره‌برداری از مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی «فدک» که به‌طور ملموسی افت فشار را کاهش داد، مخازن ۱۵ هزار مترمکعبی «غدیر» و «خیرآباد» نیز وارد مدار شدند. همچنین مخازن ۴۰ هزار مترمکعبی «صفائیه» آبگیری شده و ۳۰ هزار مترمکعبی «باغ‌خان» با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، پاییز امسال افتتاح می‌شود.

مدیرعامل آبفا گفت: در منطقه حسن‌آباد با سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی، مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی «ساقی کوثر»، ۸ حلقه چاه جدید و ۴۵ کیلومتر خط انتقال برای رفع مشکل دیرینه افت فشار این منطقه اجرایی شده است.

چشم‌انداز پیش‌رو؛ از مسکن ملی تا فاضلاب

علمدار در خصوص طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد: تأمین آبِ ۶۰۰ لیتر بر ثانیه‌ای برای سایت‌های جدید، نیازمند تخصیص از خارج از حوزه استان است.

وی همچنین از جذب ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سال مالی جاری خبر داد و افزود: برای توسعه شبکه فاضلاب شهر یزد، با بن‌بست تأمین مالی دولتی مواجه بودیم که این مشکل با تشکیل کنسرسیومی از بخش غیردولتی در حال ساماندهی است.

این مدیر ارشد حوزه آب، ضمن اشاره به پیشرفت آبرسانی به ۵۸ روستای استان در قالب قراردادی با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)، ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این زیرساخت‌ها، استانداردهای کیفی و کمی توزیع آب به ثبات قابل قبولی برسد.