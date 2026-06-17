به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار با اشاره به نزدیک شدن به بهرهبرداری مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی «ساقی کوثر» گفت: با ورود این مخزن به مدار آبرسانی، بخش قابل توجهی از مشکلات افت فشار و قطعی آب در مناطق حسنآباد، اکرمآباد و اکرمیه برطرف می شود.
وی در جریان بازدید میدانی از این پروژه با حضور نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه طولانی مشکلات آبرسانی در منطقه حسنآباد اظهار داشت: ساکنان این منطقه طی حدود سه دهه گذشته در فصل تابستان با افت فشار و در برخی مواقع با قطعی آب مواجه بودهاند، از این رو اجرای یک طرح جامع برای تأمین آب پایدار این محدوده در دستور کار شرکت آبفا قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد افزود: این طرح شامل اجرای ۴۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه، حفر و تجهیز هشت حلقه چاه، احداث ایستگاه پمپاژ، ساخت مخزن پنج هزار مترمکعبی و همچنین مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی ساقی کوثر است که با هدف رفع مشکلات آبرسانی و تأمین پایدار آب برای ساکنان حسنآباد، اکرمآباد و اکرمیه اجرا شده است.
علمدار با بیان اینکه این پروژه هماکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: برنامهریزی انجام شده به گونهای است که مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی طی روزهای آینده آبگیری و وارد مدار بهرهبرداری شود تا بخشی از نیاز آبی منطقه از طریق این مخزن تأمین گردد.
وی خاطرنشان کرد: عملیات تکمیلی شامل محوطهسازی، خاکریزی پیرامون مخزن و برخی اقدامات فنی دیگر نیز در حال انجام است و پیشبینی میشود طی ماههای آینده کل پروژه به صورت کامل تکمیل و افتتاح شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در ادامه با اشاره به همزمانی اجرای این پروژه با هفته صرفهجویی در مصرف آب، از شهروندان خواست با توجه به کاهش بارندگیها و محدودیت منابع آبی، همچنان مدیریت مصرف را در اولویت قرار دهند تا امکان تأمین آب پایدار برای همه مشترکان فراهم باشد.
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