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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

توسعه زیرساخت‌های آبرسانی یزد گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی است

توسعه زیرساخت‌های آبرسانی یزد گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی است

یزد - بازرس کل قضایی استان یزد گفت: اجرای طرح‌های زیرساختی، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، افزایش رضایتمندی شهروندان و بهره‌مندی عادلانه مردم از آب شرب سالم و پایدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مختاری، در بازدید از مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی «ساقی کوثر» و ایستگاه پمپاژ «شهید سلیمانی»، ضمن قدردانی از تلاش‌های جهادی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان در اجرای طرح‌های عمرانی اظهار داشت: اجرای این طرح‌های زیرساختی، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و افزایش رضایتمندی عمومی است.

مختاری خاطرنشان کرد: بهره‌مندی عادلانه مردم از آب شرب سالم و پایدار، از حقوق اساسی شهروندان است و بی‌تردید استمرار این اقدامات جهادی، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی مردم استان یزد ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 6869878

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