به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مختاری، در بازدید از مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی «ساقی کوثر» و ایستگاه پمپاژ «شهید سلیمانی»، ضمن قدردانی از تلاشهای جهادی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان در اجرای طرحهای عمرانی اظهار داشت: اجرای این طرحهای زیرساختی، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و افزایش رضایتمندی عمومی است.
مختاری خاطرنشان کرد: بهرهمندی عادلانه مردم از آب شرب سالم و پایدار، از حقوق اساسی شهروندان است و بیتردید استمرار این اقدامات جهادی، نقش مهم و تعیینکنندهای در ارتقای شاخصهای کیفیت زندگی مردم استان یزد ایفا خواهد کرد.
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