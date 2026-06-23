شرایط برگزاری امتحانات ارشد و دکتری آزاد در شهر محل سکونت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به حضوری برگزار شدن امتحانات دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی شرایط شرکت این دسته از دانشجویان در امتحانات پایانترم در واحدهای دانشگاهی محل سکونت را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که متقاضی شرکت در امتحانات در شهر محل سکونت خود هستند، باید درخواست خود را از طریق سامانه «حامی» ثبت کنند.
پس از ثبت درخواست، آموزش واحدهای مبدأ و مقصد موظف خواهند بود نسبت به پیگیری فرآیند برگزاری امتحان، از جمله ارسال سؤالات، تعیین زمان برگزاری آزمون و تحویل اوراق امتحانی اقدام کنند.
دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرده است این بخشنامه صرفاً شامل دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، یعنی کارشناسی ارشد و دکتری بوده و سایر مقاطع تحصیلی را در بر نمیگیرد.
رییس کمیته اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی نیز پیش از این اعلام کرده بود: به منظور مساعدت حداکثری با دانشجویان و جلوگیری از رفتوآمدهای مکرر، پرمخاطره و هزینهبرِ بینشهری و استانی، طرح «تعاون امتحان» به اجرا درمیآید.
با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک شبکه گسترده و یکپارچه علمی، در تمامی استانها و شهرهای کشور دارای واحدهای دانشگاهی فعال است، امکان انجام امتحانات پایانترم دانشجویان در واحد دانشگاهی شهر محل سکونتشان فراهم شده است تا نیازی به سفرهای بینشهری وجود نداشته باشد.
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