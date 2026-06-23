لزوم بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سیادت ظهر سه شنبه در نشستی با استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان گفت: در گذشته ستادی با عنوان «ستاد افغانستان» در وزارت امور خارجه وجود داشت که منحل شد؛ بازگشت این ستاد بارها در جلسات مختلف با مسئولان وزارت امور خارجه مطرح شده است و پیشنهاد شده این موضوع از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یا دفتر معاون اول رئیسجمهور پیگیری شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان افزود: پس از جنگ در افغانستان، استقبال گستردهای از ایرانیها صورت گرفت و فضای همراهی و همدلی میان دو طرف شکل گرفت که ظرفیت مهمی برای توسعه روابط محسوب میشود.
وی با اشاره به وضعیت تصمیمگیریهای اقتصادی در کشور گفت: پراکندگی تصمیمات و متولیان در استانداری در خصوص مسائل مربوط به افغانستان، یکی از چالشهای موجود است و لازم است یک مسئول مشخص برای این حوزه در استان تعیین شود تا پیگیریها به صورت متمرکز انجام شود.
سیادت با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی منطقه اظهار کرد: خراسان رضوی به دلیل جایگاه جمعیتی و اقتصادی خود باید نقش فعالتری در بهرهگیری از فرصتهای موجود ایفا کند. کشورهای شرقی منطقه به شدت خواهان و علاقهمند به همکاری با فعالان اقتصادی ایرانی هستند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان ادامه داد: ازبکستان در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است. رقبای سرمایهگذاری ما در این بازار فعالانه حضور دارند و حتماً لازم است بانکها و صندوق توسعه صادرات نقش مؤثرتری در توسعه صادرات ما به این کشور داشته باشند.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و نهادی اظهار کرد: تشکیل کارگروه فرهنگی با عنوان «همدلی» و تبدیل آن به بنیاد فرهنگی میتواند در توسعه همکاریهای فرهنگی میان دو کشور مؤثر باشد و برنامههای مشترک فرهنگی در این چارچوب قابل اجراست.
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