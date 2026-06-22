آمادگی ساوجبلاغ برای تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشبینی حضور ۲۰ میلیون زائر در مراسم تشییع رهبر شهید، تمهیدات گستردهای برای عبور و خدمترسانی به زائران در شهرستان ساوجبلاغ پیشبینی شده است.
با توجه به قرار گرفتن ساوجبلاغ در مسیر تردد استانهای غربی به تهران و کرج، پیشبینی میشود حدود میلیون ها زائر از این شهرستان عبور کنند.
بر همین اساس، ۲۰ کمیته تخصصی در حوزههای مختلف از جمله امنیت، حملونقل، اسکان، بهداشت و درمان، اطلاعرسانی و خدمات مردمی مأموریت هماهنگی و پشتیبانی از این مراسم را بر عهده گرفتهاند.
همچنین ۶ موکب در محور بزرگراه کرج-قزوین و جاده قدیم برای پذیرایی از زائران برپا خواهد شد و ۱۰ مسجد در شهرها و روستاهای شهرستان نیز برای اسکان و استراحت مسافران آماده شده است.
در کنار برنامهریزی برای میزبانی از زائران، بر خدمترسانی مطلوب به مردم، صرفهجویی در مصرف انرژی و پیگیری جذب اعتبارات ملی برای اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی نیز تأکید شده است.
در همین زمینه جواد صادقلو، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ، بر آمادگی کامل دستگاهها و فراهمسازی شرایط لازم برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید و خدمترسانی شایسته به زائران تأکید کردهاند.
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