به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد که روسیه تا حد امکان آماده است تا در اقدامات عملی برای دستیابی به توافق با ایالات متحده به ایران کمک کند.

معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص اضافه کرد: ما برای شرکای ایرانی خود در دستیابی به این توافق آرزوی موفقیت داریم و مانند گذشته آماده‌ایم تا با تمام توان خود به هر طریقی که می‌ توانیم، از جمله با ارائه اقدامات عملی خاص در صورت لزوم، در این تلاش مشارکت کنیم.

سرگئی ریابکوف سپس اضافه کرد: مسکو در حال گفتگوی خصوصی با تهران در مورد همه مسائل است و از آنچه در مذاکرات با واشنگتن می‌گذرد، آگاه است. ما دائماً با ایرانی‌ ها در تماس هستیم. اغراق نیست اگر بگوییم هیچ یک از دستاوردهای حاصل شده برای ما غافلگیرکننده نبوده است. ما در حال گفتگو با آنها در مورد همه مسائل هستیم و به این کار ادامه خواهیم داد.