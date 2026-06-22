ظفرقندی: آمادگی کامل نظام سلامت برای مراسم تشییع پیکر امام شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت عصر امروز(دوشنبه) در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مراسم تشییع شهدا یک رویداد بزرگ ملی و حتی بین‌المللی بوده و ستادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای برنامه‌ریزی و هماهنگی این مراسم تشکیل شده که تاکنون جلسات متعددی برگزار کرده است.

وی افزود: بخش مهمی از این برنامه‌ریزی‌ها به حوزه سلامت و ارائه خدمات درمانی مربوط می‌شود. بر همین اساس، وزارت بهداشت نیز در زیرمجموعه خود در شهرهای تهران، قم و مشهد برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم را انجام داده است.

وزیر بهداشت با اشاره به پیش بینی ها برای حضور گسترده مردم در این مراسم گفت: با توجه به گرمای هوا، ازدحام جمعیت و ضرورت ارائه خدمات فوری درمانی، تمهیدات لازم برای مقابله با گرمازدگی، استقرار نیروهای اورژانس و آماده‌سازی بیمارستان‌های معین پیش‌بینی و تمامی برنامه‌ریزی‌های مورد نیاز در این زمینه انجام شده است.

ظفرقندی ابراز امیدواری کرد که با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف مسئول، از جمله وزارت کشور، فراجا و سایر نهادهای اجرایی، این مراسم مهم با کمترین مشکل و در نهایت نظم و آرامش برگزار شود.

وی همچنین درباره همکاری دستگاه‌های مختلف در برگزاری این مراسم اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های مرتبط در جلسات ستاد برگزاری مراسم حضور دارند و هماهنگی‌های لازم میان مجموعه‌هایی همچون جمعیت هلال‌احمر، فراجا و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است.