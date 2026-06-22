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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰

ظفرقندی: آمادگی کامل نظام سلامت برای مراسم تشییع پیکر امام شهید

ظفرقندی: آمادگی کامل نظام سلامت برای مراسم تشییع پیکر امام شهید

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای برگزاری مراسم تشییع قائد شهید انقلاب، از آمادگی کامل نظام سلامت در این مراسم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت عصر امروز(دوشنبه) در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مراسم تشییع شهدا یک رویداد بزرگ ملی و حتی بین‌المللی بوده و ستادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای برنامه‌ریزی و هماهنگی این مراسم تشکیل شده که تاکنون جلسات متعددی برگزار کرده است.

وی افزود: بخش مهمی از این برنامه‌ریزی‌ها به حوزه سلامت و ارائه خدمات درمانی مربوط می‌شود. بر همین اساس، وزارت بهداشت نیز در زیرمجموعه خود در شهرهای تهران، قم و مشهد برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم را انجام داده است.

وزیر بهداشت با اشاره به پیش بینی ها برای حضور گسترده مردم در این مراسم گفت: با توجه به گرمای هوا، ازدحام جمعیت و ضرورت ارائه خدمات فوری درمانی، تمهیدات لازم برای مقابله با گرمازدگی، استقرار نیروهای اورژانس و آماده‌سازی بیمارستان‌های معین پیش‌بینی و تمامی برنامه‌ریزی‌های مورد نیاز در این زمینه انجام شده است.

ظفرقندی ابراز امیدواری کرد که با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف مسئول، از جمله وزارت کشور، فراجا و سایر نهادهای اجرایی، این مراسم مهم با کمترین مشکل و در نهایت نظم و آرامش برگزار شود.

وی همچنین درباره همکاری دستگاه‌های مختلف در برگزاری این مراسم اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های مرتبط در جلسات ستاد برگزاری مراسم حضور دارند و هماهنگی‌های لازم میان مجموعه‌هایی همچون جمعیت هلال‌احمر، فراجا و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است.

کد مطلب 6868219

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