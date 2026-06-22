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۲ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۱

بازدید سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از هیئت‌های افغانستانی

بازدید سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از هیئت‌های افغانستانی

مشهد- سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ازهیئت‌های مذهبی افغانستانی بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و مذهبی آن ها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر شامگاه دوشنبه در جریان بازدید از هیئت های مذهبی افغانستانی با اشاره به نقش هیئت‌های مذهبی در ترویج فرهنگ عاشورا اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی برادران مهاجر افغانستانی، همانند هیئت‌های ایرانی، سرشار از شور و شعور حسینی است و دلدادگان اهل‌بیت(ع) در ایام محرم و صفر با برپایی مجالس عزاداری و آیین‌های سوگواری در ترویج و گسترش ارزش‌های قیام کربلا تلاش گسترده‌ای دارند.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: سال‌هاست که برادران و خواهران افغانستانی با تشکیل هیئت‌های مذهبی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و موکب‌ها در کنار ملت ایران، همدلی و همراهی خود را با فرهنگ دینی مردم ایران نشان داده و در مسیر حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی ادامه داد: این همدلی و همراهی در استان خراسان رضوی، به‌ویژه در شهر مقدس مشهد که مأمن و پناهگاه شیعیان است، جلوه‌ای ویژه و پررنگ دارد.

همتی‌فر در ادامه این بازدید، ضمن بررسی روند اجرایی برنامه‌ها و گفتگو با مسئولان هیئت‌های مذهبی افغانستانی، از تلاش‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده قدردانی کرد و با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این اقدامات فرهنگی و مذهبی، برای دست‌اندرکاران این هیئت‌ها آرزوی توفیق و موفقیت کرد.

کد مطلب 6868406

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