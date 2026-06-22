به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی همتیفر شامگاه دوشنبه در جریان بازدید از هیئت های مذهبی افغانستانی با اشاره به نقش هیئتهای مذهبی در ترویج فرهنگ عاشورا اظهار کرد: هیئتهای مذهبی برادران مهاجر افغانستانی، همانند هیئتهای ایرانی، سرشار از شور و شعور حسینی است و دلدادگان اهلبیت(ع) در ایام محرم و صفر با برپایی مجالس عزاداری و آیینهای سوگواری در ترویج و گسترش ارزشهای قیام کربلا تلاش گستردهای دارند.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: سالهاست که برادران و خواهران افغانستانی با تشکیل هیئتهای مذهبی، برپایی ایستگاههای صلواتی و موکبها در کنار ملت ایران، همدلی و همراهی خود را با فرهنگ دینی مردم ایران نشان داده و در مسیر حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی نقشآفرینی کردهاند.
وی ادامه داد: این همدلی و همراهی در استان خراسان رضوی، بهویژه در شهر مقدس مشهد که مأمن و پناهگاه شیعیان است، جلوهای ویژه و پررنگ دارد.
همتیفر در ادامه این بازدید، ضمن بررسی روند اجرایی برنامهها و گفتگو با مسئولان هیئتهای مذهبی افغانستانی، از تلاشها و فعالیتهای انجامشده قدردانی کرد و با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این اقدامات فرهنگی و مذهبی، برای دستاندرکاران این هیئتها آرزوی توفیق و موفقیت کرد.
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