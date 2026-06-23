خراسان رضوی میعادگاهِ عاشقانِ حسین (ع) با هر مذهب و آیین

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - عاطفه وفاییان: از روستای فدیشه در نیشابور گرفته تا دشت‌های خواف و صالح‌آباد، صدای عزاداری برای امام حسین (ع) در دیار خورشید بلند است، اما این مراسم‌ها فراتر از یک آیین ساده، بهانه‌ای برای نمایش وحدت و همدلی بی‌نظیر میان مردم شده‌اند؛ روایتی که در آن، ارادت به اهل‌بیت (ع) قلب‌های همه را به هم گره می‌زند.

در روستای فدیشه نیشابور، عاشورا به یک حماسهی تمام‌عیار تبدیل شده است که هر ساله ۵۰ هزار زائر را به خود می‌خواند. اینجا، شور عزاداری با رسمِ باز بودنِ درب تمام خانه‌ها به روی عزاداران آمیخته است؛ جایی که مردم با طبخ بیش از ۷۰ دیگ حلیم نیشابوری، پذیرایی را به بخشی از آیین خود تبدیل کرده‌اند. در میدانی وسیع که برای تعزیه‌خوانی آماده شده، روایت مصائب کربلا چنان با شکوه اجرا می‌شود که این روستا را به قطب عزاداری کشور بدل کرده است.

آن‌سو تر در روستای مژن‌آباد خواف، جلوهی دیگری از عشق به اهل‌بیت (ع) دیده می‌شود. اهالیِ اهل‌سنت این روستا، بیش از ۲۸ سال است که با تکیه بر باورهای ریشه‌دار خود، مراسم عزاداری دهه عاشورا را برگزار می‌کنند. برای آن‌ها، محبت به خاندان پیامبر (ص) نه فقط یک رسم فصلی، بلکه بخشی از زندگی روزمره و اعتقادات قلبی‌شان است؛ از ذکر صلوات در پایان هر نماز گرفته تا یاد کردن از فضائل امام حسین (ع) در خطبه‌های نماز جمعه، همه نشان از جایگاه رفیع اهل‌بیت (ع) در هویت ایمانی این مردم دارد.

شهرستان صالح‌آباد نیز با بافت جمعیتی شیعه و سنی خود، تصویر زیبایی از برادری را به نمایش گذاشته است. در اینجا، عزاداری‌ها با مشارکت فعال هر دو مذهب برگزار می‌شود؛ به‌طوری که روستاهای اهل‌سنت میزبان دسته‌های زنجیرزنی شیعیان می‌شوند. وقتی مردم با گوسفندهای قربانی و سفره‌های نذری به استقبال عزاداران می‌روند، ثابت می‌کنند که در این دیار، بیرق حسین (ع) فراتر از اختلافات مذهبی، بستری برای اخوت و همدلی ایجاد کرده است.

وقتی اهل‌سنت میزبان عزاداران می‌شوند

حجت‌الاسلام حسن رجبی، نماینده اداره تبلیغات اسلامی صالح‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه برگزاری مراسم‌های دهه محرم در صالح‌آباد، پیرامون سنت حسنه‌ وحدت و همدلی میان مردم شیعه و سنی در ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: این شهرستان دارای بافت جمعیتی تلفیقی (۹۰ درصد اهل‌سنت و ۱۰ درصد شیعه) است، برنامه‌های محرم در این منطقه با شکوه خاصی و با مشارکت فعال هر دو مذهب برگزار می‌شود.

نماینده اداره تبلیغات اسلامی صالح‌آباد در تشریح برنامه‌های روز عاشورا گفت: هر ساله اجتماع بزرگ عاشورائیان با حضور پرشور هیئت‌های مذهبی شیعه در یکی از روستاهای اهل‌سنت منطقه برگزار می‌شود. امسال نیز روستای مهدی‌آباد به عنوان میزبان این تجمع عظیم انتخاب شده که پیش‌بینی می‌شود جمعیتی بالغ بر ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر در آن شرکت کنند.

وی افزود: این مراسم که از صبح تا ظهر ادامه دارد، شامل دسته‌روی و زنجیرزنی هیئت‌های مذهبی، سخنرانی، مداحی و در نهایت پذیرایی اهل سنت از عزاداران حسینی است.

رجبی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های اختصاصی اهل‌سنت در روز تاسوعا اشاره کرد و گفت: از حدود سه سال پیش، سنت زیبایی در شهرستان پایه‌گذاری شده است که در روز تاسوعا، یکی از روستاهای صددرصد اهل‌سنت با دعوت از اهالی سایر روستاها، مراسمی را برای تکریم اهل‌بیت (ع) برگزار می‌کند.

نماینده اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صالح‌آباد، با اشاره به نحوه برگزاری این مراسم افزود: در این گردهمایی که با سخنرانی شخصیت‌های برجسته اعم از علمای اهل‌سنت و روحانیون شیعه همراه است، اقشار مختلف مردم اعم از شیعه و سنی حضور می‌یابند. اهل‌سنت در این روز ضمن میزبانی، در مراسم روضه و منبر شرکت می‌کنند و با احترام به مقام والای اهل‌بیت (ع)، ارادت خود را نشان می‌دهند.

وی در خصوص نحوه پذیرایی از عزاداران نیز گفت: نکته قابل توجه در این مراسم‌ها، مشارکت خودجوش و مردمی است. در روستایی که میزبانی مراسم روز تاسوعا را بر عهده دارد، دامداران محلی با تقدیم گوسفند برای ذبح و خیرات، به بهترین شکل از میهمانان و عزاداران پذیرایی می‌کنند که این امر نشان‌دهنده عشق و ارادت قلبی مردم این منطقه به ساحت مقدس امام حسین (ع) و اهل‌بیت عصمت و طهارت است.

رجبی تأکید کرد که این برنامه‌های منسجم و وحدت‌بخش، بستری برای تحکیم اخوت و همدلی میان پیروان مذاهب اسلامی در شهرستان صالح‌آباد فراهم آورده است.

عشق به اهل‌بیت (ع)، در روستای اهل‌سنت‌نشین «مژن‌آباد»

سید حسام‌الدین حسینی، امام‌جمعه روستای مژن‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه دیرینه ارادت مردم این منطقه خواف به خاندان پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: روستای مژن‌آباد با حدود ۷۰۰ خانوارِ اهل‌سنت، بیش از یک قرن است که با محوریت سادات منطقه (منسوب به حضرت امام محمدباقر علیه‌السلام) اداره می‌شود و اهالی این روستا از دیرباز پایبندی عمیقی به آموزه‌های اهل‌بیت (ع) داشته‌اند.

امام‌جمعه روستای مژن‌آباد با بیان اینکه مراسم بزرگداشت دهه عاشورا به مدت ۲۸ سال به‌صورت مستمر در این روستا برگزار می‌شود، افزود: این برنامه که پیشینه‌ای طولانی در میان اجداد ما دارد، شامل تلاوت قرآن کریم در مسجد روستا، سخنرانی پیرامون فضائل و شخصیت والای امام حسین (ع) و اهل‌بیت (ع) و اطعام عزاداران در ظهر عاشورا است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه عشق به اهل‌بیت (ع) جزو لاینفک دین و ایمان مردم مژن‌آباد است، تصریح کرد: ما این ارادت را در متن زندگی خود جاری کرده‌ایم؛ به‌طوری که در پایان هر نماز، ۱۱ مرتبه صلوات بر پیامبر و آل ایشان می‌فرستیم و در خطبه‌های نماز جمعه نیز همواره از سیره و فضائل اهل‌بیت (ع)، حضرت زهرا (س) و امام حسین (ع) یاد می‌کنیم.

حسینی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم پیرامون طهارت اهل‌بیت (ع)، خاطرنشان کرد: درس گرفتن از زندگی و سیره عملی این بزرگواران، سرلوحه زندگی ماست و یقین داریم که آنان در دنیا و آخرت دستگیر ما خواهند بود. مردم این روستا با وجود آنکه اهل‌سنت هستند، با عشق و علاقه خاصی در این مراسم‌ها مشارکت می‌کنند و این بزرگداشت‌ها را بخشی از هویت دینی و اعتقادی خود می‌دانند.

حماسه عاشورایی در «فدیشه»؛ میزبانی از ۵۰ هزار عزادار با طعم حلیم نیشابوری

حجت‌الاسلام عبدالرحمن یداللهی، مدیر اداره تبلیغات اسلامی نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های خاص عزاداری در این منطقه اظهار کرد: سنت عزاداری و شبیه‌خوانی در روستای فدیشه نیشابور قدمتی بیش از ۵۰ سال دارد و امروزه به یک آیین ملی تبدیل شده است که به صورت مستقیم از شبکه‌های تلویزیونی نیز پخش می‌شود.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی نیشابور با بیان اینکه فدیشه در روز عاشورا میزبان جمعیتی بالغ بر ۵۰ هزار نفر است، افزود: مراسم شبیه‌خوانی در فضای باز و میدان وسیعی که به همین منظور مهیا شده، از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود. در این مراسم، قوی‌ترین و برجسته‌ترین تعزیه‌خوان‌های کشور دعوت می‌شوند تا روایتگر مصائب کربلا باشند.

وی تصریح کرد: شکوه این مراسم به حدی است که در سال‌های اخیر علاوه بر زائرانی از اقصی‌نقاط ایران نظیر اهواز، شاهد حضور گردشگران مذهبی از کشور عراق نیز بوده‌ایم که برای مشاهده این آیین سنتی به نیشابور سفر می‌کنند.

یداللهی به سنت حسنه اطعام در این روستا اشاره کرد و گفت: یکی از زیباترین جلوه‌های عاشورا در فدیشه، باز بودن درب تمام خانه‌های روستا به روی عزاداران است. مردم متدین و خیرین روستا با عشقی مثال‌زدنی، بیش از ۷۰ دیگ بزرگ حلیم نیشابوری را طبخ می‌کنند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی نیشابور خاطرنشان کرد: در این روز، اهالی روستا در وعده‌های صبحانه و نهار میزبان عزاداران هستند؛ هم سفره‌های طولانی برای پذیرایی پهن می‌شود و هم بسیاری از زائران به رسم تبرک، اطعام حسینی را با خود می‌برند.

وی به وضعیت کلی عزاداری در شهرستان اشاره کرد و افزود: در نیشابور بزرگ، بیش از ۵۰۰ مسجد و هیئت مذهبی در این شب‌ها اقامه عزا می‌کنند. در مجموع بیش از ۶۰۰ هیئت مذهبی در شهرستان‌های نیشابور، فیروزه و میان‌جلگه در ایام تاسوعا و عاشورا فعال هستند.