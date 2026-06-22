فرماندار عسلویه: همراهی مسئولانه مردم نقش مهمی در آرامش جامعه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار دوشنبه شب در نشست با جمعی از بازاریان و فعالان صنوف مختلف شهرستان به مناسبت روز ملی اصناف، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ اظهار کرد: همراهی و حضور مسئولانه اصناف و بازاریان در ایام جنگ، نقش مهمی در حفظ آرامش جامعه و تأمین نیازهای مردم داشت.

وی افزود: به کمک شما، مردم در دوران جنگ به راحتی کالاهای اساسی و نیاز خود را تامین می کردند و این تلاش و احساس مسئولیت بازاریان بود که اجازه نداد بازار تعطیل شود و روند تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم با مشکل مواجه شود.

فرماندار عسلویه با تأکید بر جایگاه مهم اصناف در اقتصاد و زندگی روزمره مردم، از همراهی و همدلی کسبه شهرستان قدردانی کرد و آن را نمونه‌ای از مشارکت مؤثر مردمی در شرایط حساس دانست.

در ادامه این نشست، تعدادی از بازاریان و نمایندگان صنوف مختلف، مسائل، دیدگاه‌ها و مشکلات خود را با فرماندار شهرستان در میان گذاشتند و خواستار تسریع در رسیدگی به برخی مطالبات شدند.

رئیس شورای تنظیم بازار شهرستان عسلویه با اشاره به ضرورت حمایت از اصناف، گفت: کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای تنظیم بازار برای بررسی و رفع مشکلات بازاریان و فعالان صنفی تشکیل خواهد شد و مسائل و مطالبات صنوف با جدیت پیگیری می‌شود.

در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از جمعی از بازاریان و فعالان صنفی که در ایام جنگ با استمرار فعالیت خود نقش مؤثری در تأمین نیازهای مردم و حفظ ثبات بازار ایفا کردند، تجلیل به عمل آمد.