به گزارش خبرنگار مهر، سودابه ضرغام‌نژاد شامگاه دوشنبه در نخستین جلسه شورای ساماندهی سالمندان شهرستان دهگلان که با محوریت بررسی وضعیت سالمندان، مسائل مرتبط با این حوزه و پیگیری احداث خانه سالمندان برگزار شد، با اشاره به اهمیت توجه به قشر سالمند، اظهار کرد: خدمات ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی در حوزه سالمندان قابل تقدیر است، اما با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندی، توسعه امکانات و ایجاد مراکز حمایتی باید با جدیت دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ تکریم سالمندان در خانواده‌ها و جامعه افزود: سالمندان سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی هستند و حمایت از آنان نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی بین دستگاهی و تقویت زیرساخت‌های خدماتی است.

اهدای زمین از سوی خیر برای اجرای طرح

وی با اشاره به فراهم شدن یکی از مقدمات مهم اجرای طرح خانه سالمندان در دهگلان گفت: با اهدای یک قطعه زمین از سوی یک خیر نیک‌اندیش، زمینه اولیه برای اجرای این طرح فراهم شده و احداث این مرکز در دستور کار شهرستان قرار گرفته است.

فرماندار دهگلان خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های عضو شورای ساماندهی سالمندان باید با همکاری و هماهنگی لازم برای تحقق این طرح و فراهم کردن شرایط اجرایی آن تلاش کنند تا زمینه ارائه خدمات مناسب‌تر به سالمندان شهرستان فراهم شود.

در این جلسه همچنین بر ضرورت پیگیری مسائل مربوط به سالمندان، استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت دستگاه‌های اجرایی برای توسعه خدمات رفاهی و حمایتی تأکید شد.