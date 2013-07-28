به گزارش خبرگزاري مهر، محمد رضائی اظهار داشت: با افتتاح چهار پروژه بزرگ صنعتی، تولیدی و خدماتی در این شهرستان در مجموع برای 90 نفر از جوانان این شهرستان شغل ایجاد شده است.

وی افزود: امروز در سایه حمایت دولت زیرساخت های توسعه در شهرستان دهگلان فراهم شده و اکنون در بیشتر زمینه ها رشد قابل توجه ای داشته است.

فرماندار دهگلان ادامه داد: اکنون 92 درصد جمعیت این شهرستان از خدمات عمومی مانند آب، برق، گاز و تلفن بهره مند هستند.

رضائی یادآور شد: ساخت بیش از چهار هزار مسکن روستایی در سطح روستاهای شهرستان دهگلان، بیش از هزار واحد خود مالکی در سطح شهرستان و اجرای طرح های مسکن مهر تحولی عظیم را در دهگلان ایجاد کرده است.

وی با اشاره به وجود دو سد ملی و بزرگ در این شهرستان بیان کرد: وجود سدهای سنگ سیاه و سورال از جمله موارد کارنامه موفق و درخشان دولت نهم و دهم در این شهرستان است و با احداث این سد بخش عظیمی از اراضی پایاب این سدها از دیم به آبی تبدیل شده است.

فرماندار دهگلان در ادامه گفت: مقدمات افتتاح سد سورال نیز فراهم شده است و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

رضائی از آغاز عملیات سد قوچم در دشت دهگلان خبرداد و افزود: با اجرای سد قوچم در این شهرستان انتقال آب سد ژاوه به سدهای قوچم و سورال بخش زیادی از اراضی پایاب این دو سد از دیم به آبی تبدیل می شود.

عمده ترین مشکل تعاونی های مسکن در دیواندره، وجود معارض است

فرماندار شهرستان دیواندره گفت: مشکل اصلی تعاونی های مسکن وجود معارض در مسیر اصلی خطوط انتقال آب و فاضلاب است و در بعضی از تعاونی ها نیز اعضای هیئت مدیره به تعهداتشان درخصوص آماده سازی ابنیه ها و زیربناها، عمل نکرده اند.

سعدی نقشبندی در بازدید از تعاونی های مسکن دیواندره افزود: سعی می شود با رایزنی لازم با مالکین زمین های معارض، مشکل تعاونی های مسکن درحد مقدور مرتفع شود.

وی اظهار داشت: بیش از چهار هزار پلاک زمین مسکونی در این تعاونی ها قرار دارد که با توافق مالکین زمین های معارض و شهرداری، مقدمات ساخت و ساز در این تعاونی ها فراهم می شود.

فرماندار دیواندره بیان کرد: ساخت و ساز از سوی این تعاونی ها می تواند در رونق اقتصادی و توسعه شهری دیواندره نقش بسزایی داشته باشد.

شعبه مرکز بزرگ اسلامی در شهرستان قروه راه اندازی می شود

فرماندار شهرستان قروه گفت: به منظور ساماندهی امور روحانیون اهل سنت، شعبه مرکز بزرگ اسلامی در قروه دایر می شود.

محمدرسول شیخی زاده در نشست با طلاب و مبلغین دینی اهل سنت شهرستان قروه اظهار داشت: تا زمان دایر شدن این شعبه که مقدمات اجرایی آن فراهم شده است، فرمانداری قروه آماده دریافت مشکلات مبلغین است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست افزود: یکی از اهداف مهم این نشست تعمیق نگرش به مسایل فرهنگی و فراگیر کردن رسیدگی به مشکلات این بخش است.

فرماندار قروه استفاده از ظرفیت بالای روحانیت در راستای ارتقای فرهنگی جامعه و بیداری وجدان های خفته به منظور پرهیز از بداخلاقی های اجتماعی، اقتصادی و خودمداری را بسیار موثر ارزیابی کرد و ادامه داد: روحانیون و مبلغان دینی وارثان انبیای الهی هستند که در هر برهه از زمان، رسالت خود را به خوبی انجام داده اند.

شیخی زاده شناسایی مروجان و مبلغان فرهنگ دینی، آگاهی از مسایل و مشکلات قشر روحانیت و تقدیر از خدمات بی شایبه این جامعه را از دیگر اهداف این نشست عنوان کرد.