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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

کاهش بیش از ۵۰ درصدی پرونده‌های زمین‌خواری در مهریز

کاهش بیش از ۵۰ درصدی پرونده‌های زمین‌خواری در مهریز

یزد - رئیس دادگستری مهریز گفت: در پی برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی و دولتی، آمار زمین‌خواری در شهرستان مهریز بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌پور، صبح شنبه در نشست خبری خود به مناسبت هفته قوه قضائیه، با ارائه گزارشی از وضعیت پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، از ثبت ۳۳ هزار و ۶۸۷ فقره پرونده در طول یک سال گذشته خبر داد.

وی افزود: تفکیک پرونده‌های ورودی به این صورت است که ۱۳ هزار و ۹۴۳ پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب، ۱۳ هزار و ۳۲۶ فقره در دادگاه‌های شهرستان و ۶ هزار و ۴۱۸ مورد در شوراهای حل اختلاف مطرح شده است.

دشتی‌پور با اشاره به کارکرد مطلوب شوراهای حل اختلاف در مهریز تصریح کرد: موفقیت این شوراها در حل‌وفصل دعاوی به گونه‌ای بوده که ۳ هزار و ۸۹۸ پرونده معادل ۶۰ درصد از مجموع ورودی‌ها، با وساطت و صلح و سازش به پایان رسیده است.

وی با اظهار نگرانی نسبت به روند صعودی دعاوی خانواده، تأکید کرد: آمارها نشان‌دهنده رشد بیش از ۱۵ درصدی طلاق توافقی است، به‌طوری‌که این تعداد از ۶۱ فقره در سال قبل به ۷۲ فقره رسیده است. همچنین در بخش مطالبه مهریه و طلاق به تقاضای زوجه نیز شاهد افزایش ملموس هستیم.

رئیس دادگستری مهریز با تأکید بر اینکه برای مقابله با این آسیب‌ها به عزم عمومی نیاز است، بیان کرد: بهره‌گیری از توان روحانیون، معتمدین محلی، ائمه جماعات و همراهی رسانه‌ها برای کاهش اختلافات خانوادگی و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های جدید، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی از اصحاب رسانه خواست تا با ارائه راهکارهای عملیاتی در کنار نقد و اطلاع‌رسانی، به تقویت نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از معضلات اجتماعی کمک کنند.

دشتی‌پور در بخشی از سخنانش به عملکرد دادستانی در حوزه صیانت از انفال اشاره کرد و گفت: در پی برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی و دولتی، آمار زمین‌خواری در این شهرستان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به تخلفات مربوط به تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تفکیک باغ‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰، از عدم تمرکز کافی برخی رسانه‌ها بر دغدغه‌های عمومی انتقاد کرد و خواستار مطالبه‌گری بیشتر نسبت به مسائل شهری و اجتماعی شد.

رئیس دادگستری مهریز در پایان، سرعت بخشیدن به روند رسیدگی پرونده‌ها، کاهش زمان اجرای احکام و تکریم مراجعین را سه محور اصلی و اولویت‌دار دستگاه قضا در شهرستان مهریز عنوان کرد.

کد مطلب 6871929

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