به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌پور، صبح شنبه در نشست خبری خود به مناسبت هفته قوه قضائیه، با ارائه گزارشی از وضعیت پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، از ثبت ۳۳ هزار و ۶۸۷ فقره پرونده در طول یک سال گذشته خبر داد.

وی افزود: تفکیک پرونده‌های ورودی به این صورت است که ۱۳ هزار و ۹۴۳ پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب، ۱۳ هزار و ۳۲۶ فقره در دادگاه‌های شهرستان و ۶ هزار و ۴۱۸ مورد در شوراهای حل اختلاف مطرح شده است.

دشتی‌پور با اشاره به کارکرد مطلوب شوراهای حل اختلاف در مهریز تصریح کرد: موفقیت این شوراها در حل‌وفصل دعاوی به گونه‌ای بوده که ۳ هزار و ۸۹۸ پرونده معادل ۶۰ درصد از مجموع ورودی‌ها، با وساطت و صلح و سازش به پایان رسیده است.

وی با اظهار نگرانی نسبت به روند صعودی دعاوی خانواده، تأکید کرد: آمارها نشان‌دهنده رشد بیش از ۱۵ درصدی طلاق توافقی است، به‌طوری‌که این تعداد از ۶۱ فقره در سال قبل به ۷۲ فقره رسیده است. همچنین در بخش مطالبه مهریه و طلاق به تقاضای زوجه نیز شاهد افزایش ملموس هستیم.

رئیس دادگستری مهریز با تأکید بر اینکه برای مقابله با این آسیب‌ها به عزم عمومی نیاز است، بیان کرد: بهره‌گیری از توان روحانیون، معتمدین محلی، ائمه جماعات و همراهی رسانه‌ها برای کاهش اختلافات خانوادگی و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های جدید، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی از اصحاب رسانه خواست تا با ارائه راهکارهای عملیاتی در کنار نقد و اطلاع‌رسانی، به تقویت نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از معضلات اجتماعی کمک کنند.

دشتی‌پور در بخشی از سخنانش به عملکرد دادستانی در حوزه صیانت از انفال اشاره کرد و گفت: در پی برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی و دولتی، آمار زمین‌خواری در این شهرستان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به تخلفات مربوط به تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تفکیک باغ‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰، از عدم تمرکز کافی برخی رسانه‌ها بر دغدغه‌های عمومی انتقاد کرد و خواستار مطالبه‌گری بیشتر نسبت به مسائل شهری و اجتماعی شد.

رئیس دادگستری مهریز در پایان، سرعت بخشیدن به روند رسیدگی پرونده‌ها، کاهش زمان اجرای احکام و تکریم مراجعین را سه محور اصلی و اولویت‌دار دستگاه قضا در شهرستان مهریز عنوان کرد.