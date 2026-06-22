به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش شامگاه دوشنبه در هشتمین مراسم اقامه عزای سیدالشهدا(ع) که با همت هیئت رزمندگان اسلام آستانه در حرم مطهر شهدای این شهر برگزار شد، با اشاره به تقابل همیشگی ترس و شجاعت در مسیر حق، اظهار کرد: در یک سوی میدان، ترس از دست دادن جان، آبرو، پست و مقام قرار دارد و در سوی دیگر، شجاعت شهدای نخستین و شهدای کربلا ایستاده است

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه همان کسانی که در کنار اباعبدالله الحسین(ع) به شهادت رسیدند، الگوی اصلی این شجاعت هستند، افزود: ترس از دست دادن دنیا و دنیاطلبی، اصلی‌ترین عامل بازدارندگی انسان از حرکت در مسیر حق است.

وی گفت:حرام‌خواری و دلبستگی به مادیات، از دیگر عوامل ایجاد «راحت‌طلبی» در میان افراد است که می‌تواند مسیر جهادی را مسدود کند.

حجت‌الاسلام اختردانش از ایثار رزمندگان در دوران دفاع مقدس گفت و تصریح کرد:رزمندگان واقعی تا زمانی که شهادت‌طلب هستند، هرگز رفاه‌طلب نخواهند بود؛ چنان‌که در گذشته، رزمندگان حتی هنگام دریافت عکس فرزندان نگاهی نداشتند و تنها هدفشان پیروزی جبهه حق بود.

تربیت نسل مجاهد و ضرورت جهاد

وی با اشاره به اهمیت دکترین جهاد تصریح کرد: اگر امتی و ملتی جهاد را کنار بگذارند،خداوند لباس ذلت بر تن آنان خواهد پوشاند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه دکترین رهبر شهید و امام راحل همواره بر این اصل استوار بود که باید با جهاد، دشمن را از خود دور کرد، اظهار کرد: اگر امروز شاهد حضور جبهه مقاومت و حزب‌الله لبنان هستیم، باید بدانیم که پای منبر اباعبدالله(ع) همواره باید برای تربیت نسل‌های مجاهد تلاش شود.

وی با تأکید بر نقش خانواده در تربیت نسل‌های آینده،گفت: تربیت نسل مجاهد مستلزم نهادینه شدن تفکر جهادی در خانواده‌هاست.

حجت‌الاسلام اختردانش افزود:رهبر شهید فرمودند اگر مادران شهدا و لالایی پدران و مادران نبود، این فرزندان با چنین شجاعت و شهامتی بار نمی‌آمدند؛ لذا تربیت چنین نسلی، امری است که باید در خانواده‌ها ریشه بدواند.

وی با اشاره به وصیت شهید حسن طهرانی‌ مقدم، «اینجا مدفن کسی است که می‌خواست رژیم صهیونیستی را نابود کند» از لزوم تربیت نسلی که هدفش نابودی رژیم صهیونیستی باشد، گفت و تصریح کرد: نابودی ریشه ظلم و ظالم، همان هدفی است که باید نسل‌های بعدی را برای آن تربیت کرد.

امام جمعه آستانه اشرفیه با قدردانی از سبک خدمت‌گزاری شهید رئیسی اظهار کرد: شهید رئیسی با خدمت‌های شبانه‌روزی، خستگی را از خود دور کرده و الگوی جدیدی از مسئولیت‌پذیری ایجاد نمود.

وی گفت: اگر مسئولان دچار راحت‌طلبی شوند، از مسیر اصلی منحرف می‌شوند، در حالی که ما در مدیریت و مسئولیت، نیازمند الگوهایی در حد شهید رئیسی و حاج قاسم سلیمانی هستیم تا در نهایت پیروزی قطعی جبهه حق و نابودی جبهه کفر را شاهد باشیم.