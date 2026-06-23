حمیدی: شهروند دلیجانی ناجی بره قوچ وحشی بازمانده از گله شد

امیرحسین حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یک بره قوچ وحشی در طبیعت شهرستان دلیجان یافت شد که بر اثر عدم تغذیه و جدا شدن از گله، دچار ضعف جسمانی شدید شده بود.

وی افزود: این احتمال دارد حضور انسان در قلمرو زیستی یا احتمال تلف شدن مادر توسط متخلفان، عامل جدا شدن این حیوان از گله‌اش بوده باشد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دلیجان با اشاره به ارزشمندی این گونه جانوری تصریح کرد: این بره قوچ از گونه‌های تحت حمایت است که زیستگاه اصلی آن در پناهگاه حیات وحش جاسب قرار دارد، منطقه‌ای که با وسعت ۱۷۱ هزار هکتار، تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور است.

حمیدی با اشاره به اینکه این پنجمین مورد تحویل بره وحشی به اداره محیط زیست دلیجان طی یک سال اخیر است، افزود: این بره قوچ وحشی پس از انجام اقدامات اولیه، ایمن‌سازی و ارزیابی وضعیت جسمانی، جهت ادامه تیمار تخصصی به یگان حفاظت محیط زیست استان مرکزی منتقل شده است تا پس از بهبودی کامل، احتمال بازگشت وی به زیستگاه طبیعی‌اش بررسی شود.

سرپرست اداره محیط زیست دلیجان با قدردانی از اقدام شهروند دلیجانی در نجات این حیوان، بر نقش حیاتی مشارکت مردمی در حفاظت از حیات وحش تأکید کرد و گفت: تعامل و همکاری آگاهانه مردم در کاهش تلفات گونه‌های جانوری و افزایش شانس بقای حیوانات آسیب‌دیده، نشان‌دهنده ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه است.

وی تأکید کرد: حفاظت از گونه‌های جانوری و جلوگیری از انقراض آن‌ها، تنها وظیفه نهادهای دولتی نیست و همکاری تمامی اقشار جامعه در این زمینه ضرورت دارد.

حمیدی گفت: انتظار است شهروندان در صورت مشاهده حیوانات نیازمند کمک، از هرگونه مداخله غیرتخصصی خودداری کرده و موضوع را از طریق سامانه گویای ۱۵۴۰ یا تماس مستقیم با اداره محیط زیست اطلاع دهند.