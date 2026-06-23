حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام شهادت حضرت سیدالشهدا (ع) و عاشورای حسینی (ع) از برگزاری نماز جماعت ظهر عاشورا در مصلی‌ها، مساجد و هیئات عزاداری استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار کرد: در این راستا، ۱۲ نماز جماعت شاخص در ۱۲ مرکز شهرستان‌های استان برنامه‌ریزی شده است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه نماز ظهر عاشورا در مرکز استان با حضور پرشور عموم عزاداران حسینی برپا می‌شود، ادامه داد: در شهرکرد نماز ظهر عاشورا به امامت نماینده ولی‌ فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد در مصلی امام خمینی (ره) اقامه خواهد شد.

کریمی بیان کرد: این آیین معنوی در لردگان در مصلای اولی‌الامر (ع) برگزار می‌شود؛ همچنین حسینه شهدای اردل، گلزار شهدای فارسان، حسینیه ثارالله مال‌خلیفه در شهرستان فلارد و مصلی حضرت محمد رسول الله (ص) صحنه برپایی نماز جماعت ظهر عاشورا است.

وی یادآور شد: پارک شهرداری شلمزار در شهرستان کیار، روضة الشهداء بروجن، امامزاده آقا عباسعلی روستای برجویی در شهرستان خان‌میرزا، مسجد جامع بن، مسجد جامع سامان و مصلی نماز جمعه فرخشهر به عنوان مکان برگزاری نماز ظهر عاشورا اعلام شده است.

در فرهنگ حسینی هیچ امری بر نماز و یاد خدا مقدم نیست

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری نماز اول وقت را تجلی بندگی در مکتب عاشورای حسینی دانست و در خصوص اهمیت برپایی نماز ظهر عاشورا به صورت جماعت، افزود: نماز ستون دین و زیباترین جلوه ارتباط انسان با پروردگار متعال است. در میان همه آموزه‌های دینی، اهتمام به اقامه نماز در اول وقت جایگاه ویژه‌ای دارد؛ جایگاهی که در نهضت عاشورا به باشکوه‌ترین شکل ممکن به نمایش درآمد.

وی افزود: در روز عاشورا هنگامی که میدان کربلا صحنه سخت‌ترین نبردها بود و یاران سیدالشهدا (ع) در محاصره دشمن قرار داشتند، امام حسین (ع) با شنیدن ندای نماز، همه توجه خود را به فرمان الهی معطوف و نماز ظهر عاشورا را در اول وقت اقامه کردند. این اقدام تاریخی نشان داد که در فرهنگ حسینی، هیچ امری بر نماز و یاد خدا مقدم نیست.

وی با تأکید بر اینکه نماز ظهر عاشورا، پیام جاودانه‌ای برای همه مسلمانان و آزادگان جهان دارد، ادامه داد: پیامی که می‌آموزد در میان همه دغدغه‌ها، مسئولیت‌ها و مشکلات زندگی، نباید از نماز اول وقت غفلت کرد. آن نماز، نماد اخلاص، عبودیت، ولایت‌مداری و تسلیم در برابر اراده الهی بود و تا همیشه به عنوان چراغ راه مؤمنان باقی خواهد ماند.

وی تصریح کرد: امروز نیز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترویج فرهنگ نماز اول وقت است. خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و مراکز فرهنگی می‌توانند با الگوگیری از مکتب عاشورا، نسل جوان را با ارزش و اهمیت این فریضه الهی آشنا سازند و زمینه‌ساز گسترش معنویت، آرامش و مسئولیت‌پذیری در جامعه باشند.

بی‌تردید، هر گامی که در مسیر اقامه نماز اول وقت برداشته شود، ادامه راه امام حسین (ع) و یاران باوفای اوست؛ همان یارانی که در ظهر عاشورا، جان خویش را سپر نماز کردند تا پیام بندگی و عبودیت برای همیشه در تاریخ ماندگار شود.

مدیر ستاد اقامه نماز استان با اشاره به اینکه نماز اول وقت، درس بزرگ عاشورا و رمز سعادت فردی و اجتماعی جامعه اسلامی است، یادآور شد: براین اساس مردم ولایتمدار استان چهارمحال وبختیاری نماز ظهر عاشورا را در سراسر استان در اول وقت اقامه خواهند کرد.

وی در پایان از همه نوجوانان و جوانان خواست تصاویر نمازهای جماعت ظهر عاشورا در شهر و روستای خود را در قالب عکس و فیلم به شماره 09139714914 در پیام‌رسان‌های بله یا ایتا ارسال کنند.