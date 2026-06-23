منابع بانک صادرات ایران از مرز ۱۸۰۰ همت گذشت/ تحقق ۹۹ درصدی هدف منابع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، بر اساس آخرین گزارش عملکرد منتشرشده، منابع کل بانک صادرات ایران با رشد ۵ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۸,۴۷۵ هزار میلیارد ریال رسیده و در بخش سپرده‌های ریالی نیز افزایش ۶ درصدی را تجربه کرده است.

عبور منابع از ۱۸۰۰ همت به معنای تحقق ۹۹ درصدی هدف تعیین‌شده تا اواخر بهار سال جاری است.