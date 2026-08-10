به گزارش خبرنگار مهر، حسین اوجاقی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در نشست خبری که امروز (دوشنبه ۱۹ مرداد) در محل این سازمان برگزار شد در مورد اهم فعالیت ها ‌و برنامه های پیش رو توضیح داد. وی در آغاز نشست خبری خود گفت: رسالت اصلی ما در سازمان ورزش شهرداری تهران ترویج ورزش همگانی است، تفاوت ما با وزارت ورزش و اداره کل ورزش ‌و جوانان تهران در همین است. وی ادامه داد: ما از ورزش برای نشاط اجتماعی استفاده می کنیم تا افراد به ویژگی هایی مانند تاب آوری نزدیک تر شوند، ورزش قهرمانی به ما مربوط نمی شود، ما پیش زمینه ورزش قهرمانی را فراهم می کنیم. مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران تاکید کرد: در این دوره از شهرداری، شهردار تهران تحولات چهارگانه را مطرح کرد که یکی از انها تحول نرم افزاری است، یعنی روح و روان شهر باید مورد توجه قرار بگیرد، در این راستا برای ورزش برنامه ریزی زیادی دارد و ما برای این کار برنامه ریزی کردیم. وی افزود: طبق آخرین امار، سرانه ورزشی تهران ۵۳ سانتی متر مربع دارد اما با احتساب فضاهای روباز حدود ۹۸ سانتی متر مربع می شود. استاندارد جهانی در این زمینه بین ۲ تا ۲.۵ متر است، اما ما نمی توانیم محدود شویم ‌و به همین دلیل رویداد تعریف می کنیم. وی ادامه داد: ما طرح قهرمان شهر را تعریف کردیم و تاکنون چهار دوره برگزار کرده ایم تا مردم بیشتر به ورزش سوق داده شوند، فینال چهارمین‌ دوره به خاطر جنگ برگزار نشد که بعد از ماه صفر انجام می شود. اوجاقی تصریح کرد: زیرساخت های تهران به سمت فرسودگی می رود، برخی زیر ساخت ها را بازسازی می کنیم و باز افتتاح خواهند شد، اماکن جدیدی هم افتتاح می شود. مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران تاکید کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، نگاه ویژه‌ای ایجاد شد که تاب آوری مردم بالاتر برود. بر همین اساس به دنبال آن هستند که با کمک ورزش در این مسیر قدم بردارند. نرخ مصوبات شورای شهر الان به گونه‌ای است که یک سال از قیمت دولتی عقب‌تر و ارزان‌تر است. این باعث ارزان‌تر شدن استفاده از اماکن ورزشی شهرداری می‌شود. اوجاقی گفت: در جهت تاب آوری اجتماعی ۱۹ قرارگاه در شهر ایجاد شده است از جمله قرارگاه شادی و تندرستی مه سازمان ورزش شهرداری تهران برنامه هایش را دنبال می کند، شهردار و معاون شهرداری توجه ویژه ای به ورزش دارند. مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در ادامه پاسخگوی پرسش رسانه ها بود. وی درباره آخرین وضعیت ساخت سه ورزشگاه در تهران گفت: جلسه‌ای قبل از جنگ گذاشته شد تا گروه مطالعاتی آخرین طرح خود را ارائه کند. یکی از اصلی‌ترین ورزشگاه‌ها در جنوب شرق جانمایی شده است، اما با جنگ مواجه شدیم. با این وجود به نظرم در این دوره فازهای اولیه و کلنگ زنی با اعتبارات شورای شهر انجام شود. وی درباره بازخورد رویداد قهرمان شهر گفت: مهدی یوسفی در اولین دوره قهرمان شهر در رشته کشتی شرکت کرد و در سال‌های بعد به تیم ملی هم راه یافت و در مسابقات جهانی به روی تشک رفت. اوجاقی درباره رویداد پارا قهرمان شهر نیز عنوان کرد: در بخش پارا چند ورزشکار در رشته‌های مختلف به تیم های ملی راه یافتند و به نظرم این رویداد خروجی مناسب داشت. همچنین در این نشست میرزایی، معاون سازمان ورزش درباره برگزاری و شرایط رویداد پارا قهرمان شهر گفت: در این حوزه فارغ از اینکه جنگ باشد یا نه، ما روز ۲۵ تیر را در خانه‌های بهزیستی را با برگزاری رویدادهای ورزشی گرامی می‌داریم. از همان ابتدا و همزمان با اولین دوره قهرمان شهر، رویداد پارا قهرمان شهر را استارت زدیم، چون برایمان مهم است که افراد توان یاب شرکت کنند و به سمت ورزش بیایند. از هیئت تهران خواستار معرفی نفرات استعدادیاب شده بودیم که بر همان اساس چند ورزشکار به اردوی تیم ملی دعوت شدند. در ادامه این نشست خبری، اوجاقی گفت: شهر تهران ۶۰ زورخانه دارد که متعلق به شهرداری، اداره کل با بخش های خصوصی است، تا حالا از خود زورخانه داران و مرشدان تقدیر نشده بود که این کار را انجام دادیم. وی در پاسخ پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «پیش بینی کرده بودید که در قهرمان شهر چهارم یک میلیون نفر شرکت می کنند، آیا این امار محقق شد و اینکه برای قهرمان شهر پنجم چه برنامه ای دارید؟»، گفت: قهرمان شهر چهار را با این رویکرد برگزار کردیم که برخی رشته های عمومی اضافه شوند تا هر کسی با هر ذائقه ای شرکت کند، بالای یک میلیون نفر شرکت کردند، ما به سمت مردم رفتیم، در رده های سنی مختلف افراد آمدند و ثبت نام کردند و در مسابقه شرکت کردند.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در مورد استفاده از اماکن ورزشی استان در شرایط بحران ‌گفت: در جریان بدرقه رهبر شهید، ۸۶ اماکن ورزشی را در اختیار زائران قرار دادیم، در جریان جنگ به کسانی که آسیب دیده بودند، خدمات دادیم. به هلال احمر برای اسکان نیروها و جا دادن اقلام شان فضا دادیم. در کل در شرایط بحران اماده ارائه خدمات هستیم. وی عنوان کرد: تعرفه‌های اماکن ما یک سال از تعرفه‌های دولتی عقب‌تر است. ضمن اینکه تعرفه‌های ما طبقه بندی شده هستند. وقتی وارد سازمان ورزش شدم، ۶۷ مکان ورزشی بسته بودند و امکان ورزش در آنها وجود نداشت. الان همه آنها بازگشایی شده‌اند و همچنین تعداد دیگری در حال بازسازی و اورهال هستند. تعداد زیادی از افراد که کارگر و نیروی حراست بودند، معترض بودند، اما الان هیچ بدهی به نیروهای کار نداریم. وی در پاسخ به این سوال که چه نمره‌ای به عملکرد این سازمان می‌دهد؟ گفت: یک نمره قبولی رو به رشد داریم و برای بالا بردن آن تلاش می‌کنیم. کار ما ترویج ورزش همگانی و ایجاد فرهنگ ورزش است و امیدوارم در آن موفق باشیم. وی در مورد تیمداری احتمالی سازمان ورزش شهرداری تهران در لیگ ها گفت: اساسنامه ما اجازه ورزش حرفه ای و تیمداری به ما نمی دهد ضمن اینکه بودجه ان را هم نداریم اما کمک می کند. اوجاقی همچنین در مورد درب های شرقی ‌و جنوبی ورزشگاه آزادی و نیاز به زیباسازی فضای ان گفت: در بسیاری اماکن بازسازی لازم انجام شده و شرایط در خور شان شده است. الان سالن حجاب هم نیازمند بازسازی است، آمادگی داریم این سالن را به ما واگذار شود تا بازسازی کنیم و از ان برای خدمتت به مردم استفاده کنیم. در مورد آزادی هم آمادگی لازم را داریم.