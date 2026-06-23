آماده سازی سایت ۵۵ هکتاری نهضت ملی مسکن در سمنان

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده‌سازی سایت ۵۵ هکتاری نهضت ملی مسکن در مرکز استان سمنان به عنوان یک کار عمرانی ویژه، خبر داد.

وی با بیان اینکه این سایت موسوم به سایت ۵۵ هکتاری سوکان توسط بنیاد مسکن در دست تسطیح و آماده سازی است، افزود: این سایت به زودی آماده بهره برداری می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از اجرای فاز سوم خانه‌های یک‌طبقه جایگزین مسکن مهرناایمن در سایت ۵۵هکتاری سوکان سمنان خبر داد.

حسینی طباطبایی افزود: علاوه بر این مساکن، در سایت مذکور ۳۸۴ مشمول جوانی جمعیت زمین ویلایی دریافت کرده‌اند.

حسینی طباطبایی همچنین گفت: صبح امروز با حضور مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان، آخرین وضعیت خاک‌برداری، تسطیح و بازگشایی معابر مورد بررسی قرار گرفت.