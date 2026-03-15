واگذاری ۳۸۴ زمین طرح جوانی جمعیت در سایت سوکان سمنان

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تسریع در اجرای عملیات آماده سازی و ساخت واحدهای مسکونی توسط پیمانکار و شهروندان، اراضی ۵۵ هکتاری سوکان طی روزهای اخیر و در جنگ رمضان خبر داد.

وی افزود: در این سایت علاوه بر ساخت فاز سوم خانه های یک طبقه جایگزین مسکن مهر ناایمن سمنان، ساخت تعدادی از خانه های ویلایی توسط مشمولان جوانی جمعیت آغاز و در مراحل مختلف سفت کاری و نازک کاری قرار دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین ادامه داد: عملیات آماده سازی این سایت توسط بنیاد مسکن با وجود قرار گرفتن کشور در شرایط جنگ با سرعت ادامه دارد.

حسینی طباطبایی درباره آینده این طرح گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ با پایان عملیات خاک‌برداری و اجرای خدمات زیربنایی، شاهد رونق گرفتن ساخت و ساز در این اراضی باشیم.

وی افزود: در این سایت علاوه بر تخصیص زمین برای ساخت بیش از ۱۰۰ خانه ویلایی جایگزین مسکن مهر ناایمن سمنان(فاز سوم) به ۳۸۴ مشمول طرح جوانی جمعیت زمین واگذار شده است.