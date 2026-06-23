افزایش ۴۰ درصدی ترددها از مرز مهران

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم تاکنون ۱۱۶ هزار نفر از مرز مهران تردد کرده اند.
وی افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش نشان میدهد و با نزدیک شدن به ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، موج ترددها روز به روز افزایش خواهد یافت و پیشبینی میشود در روزهای آینده شاهد حضور گستردهتری از عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با مسئولان استان واسط عراق و همچنین دستگاههای اجرایی و نظامی مستقر در مرز گفت: همه دستگاههای امدادرسان، خدماترسان و نیروهای نظامی و امنیتی پای کار هستند و خدمات مطلوبی را به زائران ارائه میدهند و خوشبختانه با توجه به زیرساختهای خوب ایجادشده در مرز مهران، ترددها به روانی در حال انجام است و زائران ابراز رضایت کردهاند.
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