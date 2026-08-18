به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالبنیا بعدازظهر سهشنبه در نشست بررسی مسائل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کامیاران اظهار کرد: ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی این شهرستان نیازمند معرفی گستردهتر است و برای حفاظت از آثار و رونق گردشگری باید هماهنگی میان دستگاههای مختلف افزایش یابد.
وی با اشاره به کمبودهای موجود در حوزه صنایعدستی افزود: برگزاری دورههای آموزشی برای علاقهمندان در دستور کار قرار دارد و در کنار آموزش، ایجاد بازار مناسب برای عرضه تولیدات هنرمندان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان ایجاد بازارچه دائمی صنایعدستی را یکی از مطالبات مهم این حوزه دانست و گفت: با مشارکت شهرداری و پشتیبانی فرمانداری میتوان زمینه ایجاد چنین فضایی را فراهم کرد.
طالبنیا همچنین با اشاره به طرح گردشگری پالنگان اظهار کرد: این طرح با هدف استفاده از ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و اقلیمی منطقه طراحی شده و اجرای آن به مشارکت دستگاههای مسئول و برگزاری نشستهای تخصصی نیاز دارد.
وی ساماندهی محدوده شیلات، توسعه مسیرهای پیاده، بهسازی نقاط دیدنی و ایجاد امکانات رفاهی برای گردشگران را از محورهای مورد توجه در این طرح برشمرد.
طالبنیا همچنین حفاظت از محوطهها و بناهای تاریخی را نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و انتظامی دانست و بر جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز، صیانت از آثار و مدیریت ساختوساز در محدودههای تاریخی تأکید کرد.
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