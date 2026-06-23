جزئیات تازه از وضعیت خطوط ۸ تا ۱۱ مترو در شورای شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر تشکری‌هاشمی، عضو شورای شهر تهران در صحن شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه شورا درباره رایگان شدن بلیت مترو و اتوبوس‌های تندرو در ایام محرم اظهار کرد: با توجه به مصوبه‌ای که ما برای شدن بلیت مترو و بی‌آرتی داشتیم و در جلسه‌ای که بررسی کردیم، پیش‌فرض این بود که در دهه اول محرم رهبر شهیدمان تشییع خواهند شد و تا پایان دهه اول مصوب کرده بودیم؛ اما چون این اطلاعات دقیق نبود و بعداً تاریخ دقیق آن توسط مسئولان مربوطه اعلام شد، تقاضایم این است که امروز در یک طرح دو فوریتی بتوانیم این مدت را تمدید کنیم تا پایان روز مراسم تشییع رهبر و امام شهیدمان تمدید کنیم.

عضو شورای شهر تهران به اجرای شیارهای لرزاننده در برخی بزرگراه‌های تهران انتقاد کرد و گفت: اخیراً دیدیم در دو بزرگراه تهران، بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه امام علی، یک اقدام کارشناسی و غیرحرفه‌ای و به شدت مخرب زیرساخت‌های شهری توسط منطقه ۴ انجام شده است.

وی افزود: در این بزرگراه‌ها در فواصل کوتاه، شیارهای عمیقی به فواصل نزدیک به هم اجرا کردند به عنوان خطوط لرزاننده که در واقع می‌خواستند با این حرکت سرعت خودروها را پایین بیاورند؛ غافل از اینکه اگر این خطوط که به رامبل استریپ معروف هستند، بخواهند اجرا شوند، مقررات خاص خودشان را دارند. در کتاب آیین‌نامه طراحی معابر شهری چندین صفحه درباره نحوه اجرای این موضوع توضیح داده شده است.

تشکری‌هاشمی ادامه داد: این همکاران غیرحرفه‌ای با تراشیدن عمیق آسفالت باعث تخریب آسفالت، ایجاد صدای زیاد برای ساکنینی که در اطراف این محدوده‌ها و حاشیه بزرگراه‌ها زندگی می‌کنند و همچنین باعث خسارت به خودروها، به‌خصوص جلوبندی ماشین‌ها می‌شوند. اصولاً این یک کار غیرحرفه‌ای و غلط است.

وی تصریح کرد: شاید به خاطر اینکه از برخی جاده‌های کشور عبور کرده‌اند و دیده‌اند آنجا کاری انجام شده، بدون مطالعه، بدون بررسی و بدون انطباق با آیین‌نامه طراحی معابر شهری، بزرگراه‌هایی که با صدها میلیارد تومان و مبالغ بیشتر آسفالت و روکش شده‌اند، به این شکل تخریب شده‌اند.

عضو شورای شهر تهران خواستار توقف این اقدامات شد و گفت: تقاضا دارم اولاً به سرعت اینگونه اقدامات غیرحرفه‌ای متوقف شود، ثانیاً متخلفین به دستگاه قضایی معرفی شوند. به هر شکل این خسارت به مال است و این شیارهای عمیق باعث جذب آب به لایه‌های زیر آسفالت خواهد شد و این تخریب می‌تواند خسارت‌های خیلی بزرگی برای شهر به وجود بیاورد.

تشکری‌هاشمی در ادامه به بازدید خود از خطوط ۸ تا ۱۱ مترو اشاره کرد و گفت: با توجه به مطالبی که بعضاً در رسانه‌ها مطرح می‌شد که این چهار خط در حال ساخت و ساز هستند، وظیفه داشتیم به عنوان مسئولیتی که در کمیسیون عمران و حمل و نقل دارم، از این چهار خط بازدید داشته باشیم.

وی درباره خط ۱۰ مترو اظهار کرد: خط ۱۰ مترو که از دوره شورای پنجم استارت خورده بود و یک دستگاه تی‌بی‌ام در آن خط راه‌اندازی شده بود، این دستگاه توانسته در طول این پنج سال حدود دو هزار و ۷۵۰ متر تونل حفر کند. دستگاه دوم آن نیز در این دوره راه‌اندازی شد که شروع به کار کرده بود، اما هنوز در چند ده متر یا چند صد متر اول بود و جبهه کاری آن کامل نشده بود.

وی درباره خطوط دیگر گفت: در خط ۸، ۹ و ۱۱ تجهیز کارگاه‌هایی شده بود و در این تجهیز کارگاه‌ها بعداً گمانه‌زنی‌هایی که چون محل احتمالاً ایستگاه‌ها یا محل‌های ورودی به تونل‌ها می‌توانست باشد، انجام شده بود؛ اما در حد فقط کارگاه‌ها این کار انجام شده بود.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: ما به شدت مایل هستیم که مترو در تهران توسعه پیدا کند. توسعه مترو جزو درخواست‌های جدی و اصلی ما از شهردار تهران بوده که خطوط مترو را بسازند، رفاه مردم، ایمنی ترددهای شهری و یک حمل‌ونقل پایدار را برای شهر رقم بزنند.

وی ادامه داد: اما معنی این حرف این نیست که قوانین و مقررات در اجرا نادیده گرفته شود. بارها تقاضا کردم که لایحه طرح جامع حمل‌ونقل ریلی شهر تهران را به شورا ارائه کنند. مقاومت می‌شود و دوستان ما مایل نیستند این لایحه‌ها به شورا برسد.



وی درباره قراردادهای خطوط مترو نیز اظهار کرد: در خلال این مدت و بازدیدی که داشتم دیدم دوستانمان قراردادهایی را با تعدادی شرکت، چه شرکت‌های دولتی و چه خصوصی، منعقد کرده‌اند. چند مسئله داریم؛ برای قراردادها حتماً می‌خواهیم کمکشان کنیم. مگر می‌شود شورا نخواهد تسهیل کند و به شهرداری برای این کار کمک کند؟

وی افزود: اما یک سقف اختیاراتی وجود دارد. اگر قراردادها مازاد بر سقف اختیارات باشند، باید برای این سقف اختیارات اجازه بگیرند. دوم اینکه این قراردادها به صورت ترک تشریفات است؛ برای ترک تشریفات با شرکت‌های خصوصی یا خصولتی باید از شورا مصوبه بگیرند و اگر این مصوبه را نگیرند، باز هم واجد ایراد خواهد بود.

تشکری‌هاشمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این قراردادها باید اعمال ماده ۲۳ برای استفاده از خدمات دولت را داشته باشند و باید بتوانند مصوبه شورای اقتصاد را بگیرند تا در آینده بتوانیم از تسهیلات فاینانس و غیره استفاده کنیم، ضرورت دارد دوستانمان در ارتباط با اخذ مجوز از دولت و شورای اقتصاد اقدامات تکمیلی را انجام دهند.

وی در پایان درباره خط ۱۱ مترو گفت: با توجه به اینکه شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور هم شهرداری را ملزم کرده به بازنگری طرح جامع شهر تهران، این کار را سریع‌تر انجام دهند. ما کمکشان می‌کنیم. ما دست همه کسانی که برای شهر زحمت بکشند می‌بوسیم، اما در چارچوب قانون. هیچ چیزی خارج از چارچوب قانون را نمی‌پذیریم. حتی کار خوب هم باید در چارچوب قانون باشد؛ کار خوب اگر در چارچوب قانون نباشد، کار عبث و غلطی است.

وی در پایان گفت: انتظار داریم شهرداری تهران سریع‌تر این موارد را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.