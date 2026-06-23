میرغضنفری: بازسازی بازار رشت در اولویت مدیریت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح سه‌شنبه در دیدار با مدیر و هیئت رئیسه اصناف مرکز گیلان به مناسبت روز ملی اصناف، ضمن تبریک این روز، از همراهی جامعه صنفی در شرایط دشوار اقتصادی قدردانی کرد و با اشاره به چالش‌های اخیر فعالیت‌های صنفی، اظهار کرد: بازگشت رونق کامل به فضای کسب‌وکار نیازمند زمان، برنامه‌ریزی و حمایت مستمر از فعالان اقتصادی است.

فرماندار رشت با بیان اینکه اصناف همواره یکی از ارکان مهم اقتصاد و معیشت مردم بوده‌اند، افزود: فعالان صنفی در کنار ایفای نقش اقتصادی، در مقاطع مختلف همراه و پشتیبان جامعه بوده‌اند.

میرغضنفری در ادامه به حادثه آتش‌سوزی بازار رشت و خسارت‌های واردشده به بازاریان اشاره کرد و گفت: مجموعه مدیریت استان از نخستین روزهای وقوع حادثه در کنار کسبه بوده و تلاش برای رفع مشکلات و بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط عادی به بازار را با جدیت دنبال کرده است.

وی تصریح کرد: استاندار گیلان به‌صورت هفتگی روند رسیدگی به مسائل بازار رشت را پیگیری می‌کند و رفع مشکلات بازاریان آسیب‌دیده یکی از محورهای اصلی جلسات و برنامه‌های کاری مدیریت استان است.

میرغضنفری تصریح کرد: امیدواریم با تداوم این پیگیری‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه بازسازی بازار رشت هرچه سریع‌تر فراهم شود و شاهد بازگشت رونق و شکوه دوباره این بازار تاریخی باشیم.