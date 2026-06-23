برداشت ۹۰۰ تن بامیه از مزارع شهرستان زهک

به گزارش خبرنگار مهر، محمدلکزایی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت تغییر الگوی کشت در شرایط خشکسالی، از رشد ۳ برابری سطح زیر کشت محصول بامیه در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: با اجرای سیاست‌های حمایتی، سطح زیر کشت این محصول به ۱۰۰ هکتار رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زهک در تشریح اقدامات صورت گرفته در بخش زراعی زهک تصریح کرد: با توجه به خشکسالی‌های اخیر و محدودیت منابع آبی در منطقه سیستان، اولویت ما هدایت کشاورزان به سمت کشت محصولات کم‌آب‌بر و مقاوم به گرما بوده است؛ در همین راستا، بامیه به عنوان یک محصول استراتژیک و سودآور، مورد استقبال ویژه بهره‌برداران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال بالغ بر ۹۰۰ تن بامیه از مزارع این شهرستان برداشت شود، ادامه داد: عزم ما بر این است تا با ترویج ارقام باکیفیت همچون بامیه «هندی» و «محلی سیستان»، ضمن تأمین نیاز بازار داخلی استان، ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشاورزان پر تلاش منطقه کنیم.

بامیه؛ انتخابی هوشمندانه برای کشاورزی در شمال استان

لکزایی بیان کرد: بامیه به دلیل قیمت مناسب، هزینه‌های تولید پایین، مقاومت در برابر آفات و همچنین جایگاه ویژه در سبد غذایی، یک انتخاب هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است که مستقیماً به چرخیدن چرخ زندگی خانوارها و رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند.

وی با اشاره به حمایت‌های فنی مدیریت جهاد کشاورزی افزود: مجموعه ما در شهرستان زهک، با ارائه مشاوره‌های اصولی، نظارت بر مراحل کاشت و تأمین نهاده‌های لازم، کنار کشاورزان ایستاده است تا مسیر تولید این محصول را هموارتر کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زهک به پتانسیل بالای اشتغال‌زایی این محصول اشاره و خاطرنشان کرد: توسعه مزارع بامیه به صورت مستقیم در ایجاد اشتغال نقش‌آفرین بوده است؛ به‌گونه‌ای که در هر هکتار از این مزارع، به‌طور متوسط روزانه سه تا چهار نفر در مراحل کاشت، داشت و برداشت مشغول به کار هستند که این امر موجب ایجاد قریب به ۱۲۰ نفر-روز اشتغال در هر هکتار به صورت ماهانه شده است.

وی در پایان اظهار کرد: هدف نهایی ما در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زهک، دستیابی به درآمدزایی پایدار برای کشاورزان است و این موفقیت در کشت بامیه، نشان از ظرفیت بالای سیستان برای بهره‌وری حداکثری از منابع محدود دارد.