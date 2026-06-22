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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

توزیع ۲۰ هزار جفت کفش برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار

توزیع ۲۰ هزار جفت کفش برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار

جانشین مدیرعامل بنیاد علوی، از توزیع ۲۰ هزار جفت کفش میان دانش‌آموزان دهک‌های اول و دوم مناطق کم‌برخوردار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مردعلی، با تشریح آخرین وضعیت پویش «همگام علوی» اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر در پنج استان هدف بنیاد مستضعفان شامل ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان از طریق پایش الکترونیکی داده‌ها شناسایی شده‌اند.

وی افزود: از میان افراد شناسایی‌شده، اطلاعات مربوط به سایز و مدل کفش حدود ۳۰ هزار نفر جمع‌آوری شده و تاکنون بیش از ۲۰ هزار جفت کفش برای دانش‌آموزان خانواده‌های دهک اول و دوم ارسال و توزیع شده است.

به گفته مردعلی، تمامی مراحل اجرای این پویش از شناسایی افراد واجد شرایط و ثبت اطلاعات تا بسته‌بندی و ارسال کفش‌ها به‌صورت الکترونیکی و با بهره‌گیری از تحلیل داده‌های سامانه‌های مختلف انجام می‌شود. همچنین ارسال بسته‌ها با همکاری شرکت ملی پست ایران و تا درب منزل خانوارها صورت می‌گیرد تا ضمن تسهیل دسترسی، کرامت و منزلت جامعه هدف نیز حفظ شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند فعلی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و عوامل مشارکت‌کننده در پویش، توزیع تمامی ۳۰۰ هزار جفت کفش پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه تکمیل شود و این اقلام با نهایت دقت، شفافیت و عدالت به دست دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار کشور برسد.

کد مطلب 6867887

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