به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مردعلی، با تشریح آخرین وضعیت پویش «همگام علوی» اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر در پنج استان هدف بنیاد مستضعفان شامل ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان از طریق پایش الکترونیکی دادهها شناسایی شدهاند.
وی افزود: از میان افراد شناساییشده، اطلاعات مربوط به سایز و مدل کفش حدود ۳۰ هزار نفر جمعآوری شده و تاکنون بیش از ۲۰ هزار جفت کفش برای دانشآموزان خانوادههای دهک اول و دوم ارسال و توزیع شده است.
به گفته مردعلی، تمامی مراحل اجرای این پویش از شناسایی افراد واجد شرایط و ثبت اطلاعات تا بستهبندی و ارسال کفشها بهصورت الکترونیکی و با بهرهگیری از تحلیل دادههای سامانههای مختلف انجام میشود. همچنین ارسال بستهها با همکاری شرکت ملی پست ایران و تا درب منزل خانوارها صورت میگیرد تا ضمن تسهیل دسترسی، کرامت و منزلت جامعه هدف نیز حفظ شود.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود با تداوم روند فعلی و همکاری دستگاههای اجرایی و عوامل مشارکتکننده در پویش، توزیع تمامی ۳۰۰ هزار جفت کفش پیشبینیشده برای سال ۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه تکمیل شود و این اقلام با نهایت دقت، شفافیت و عدالت به دست دانشآموزان مناطق کمبرخوردار کشور برسد.
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