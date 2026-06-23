شاخه غربی بزرگراه یادگار امام پس از ۱۴ سال آماده بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد آقامیری، در چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به پیشرفت ۷۹ درصدی پروژه شاخه غربی بزرگراه یادگار امام، از رفع سنگین‌ترین معارضین ملکی و تأسیساتی این طرح خبر داد و افزود: این پروژه از سال ۱۳۷۶ مورد مطالعه قرار گرفت و از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ تا ابتدای پادگان جی اجرا شد و تا سال ۱۴۰۱ پروژه متوقف بود.

وی افزود: علت توقف وجود معارضین ملکی و تأسیساتی سنگین در مسیر غربی پروژه به طول ۲.۷ کیلومتر بود. معارضین ملکی این پروژه از سنگین ترین معارضین پروژه های عمرانی تهران به شمار می رود.

آقامیری با بیان اینکه معارضین مکانیکی دو هزار و ۵۶۰ متر در ۱۱ نقطه، الکتریکی در هشت هزار و ۵۱۰ متر در ۴۹ نقطه بوده است، یادآور شد: زمان بر شدن اجرای پروژه ها به دلیل رفع معارضین ملکی و تأسیساتی بوده است.

به گفته وی، این پروژه که ۱۴ سال پیش متوقف شده بود در این دوره در حال اجراست و ۷۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. ۷۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع املاک صنایع دفاعی، ۳۳ هزار متر مربع املاک ارتش، ۱۸ هزار و ۶۰۰ متر مربع املاک وزارت آموزش و پرورش است. شهرداری رفع معارض ۲۶ پلاک را برای اجرای این پروژه انجام داد.

آقامیری افزود: ضلع غربی این پروژه در اواخر مردادماه یا اوایل شهریورماه به بهره برداری می رسد. این پروژه قابلیت خوبی برای کاهش فاصله بین میدان علم و عمل و صنعت و دانشگاه است و می توان از توان دانشگاه ها در این پروژه استفاده کرد.

وی با بیان اینکه دو لوله آب بزرگ از مسیر این پروژه عبور می کرد، گفت: جابجایی این لوله ها از اقدامات بزرگ و مهمی بود که در طول این مدت صورت گرفت.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: این پروژه یکی از ابرپروژه های مدیریت شهری بود که در دوره قبل متوقف شد و در این دوره اجرای آن را دنبال کردیم.

به گفته وی، اجرای این پروژه برای ما لذت بخش است و توقف آن دردآور بود. مردم منطقه صبوری کردند و از آنها برای مشکلات ترافیکی این پروژه عذرخواهی می کنیم. امیدواریم مردم هم لذت پایان پروژه را بچشند.