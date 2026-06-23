۲ هشدار سطح زرد در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش باد نسبتاً شدید ، خیزش گرد و خاک محلی و احتمال نفوذ گرد و غبار منطقه ای و صدور هشدار جوی سطح زرد در استان خبر داد.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر افزود: زمان زمان شروع این هشدار پنج شنبه (۴ تیر) و پایان آن عصر جمعه (پنجم تیر) خواهد بود و وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی و غربی، خیزش گرد و خاک محلی و احتمال نفوذ گرد و غبار منطقه ای از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثراین هشدار سطح استان بوشهر است و کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی، احتمال خسارت به مزارع کشاورزی، احتمال تخریب سازه های موقت و سبک در اثر وزش باد ، احتمال خطر آتش سوزی در مراتع و مزارع خشک از اثرات این مخاطره خواهد بود.

وی اضافه کرد: خودداری از تردد غیر ضروری در سطح شهر برای عموم بویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران، احتیاط لازم در ترددهای برون شهری، احتیاط لازم در ترددهای دریایی، مراقبت از محصولات و مزارع کشاورزی ، مراقبت از مراتع طی این مدت توصیه می شود.

هشدار دریایی سطح زرد

وی همچنبن از وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و صدور دریایی سطح زرد در استان خبر داد و گفت: زمان شروع این هشدار پنجشنبه (۴ تیر) و پایان آن عصر جمعه (پنجم تیر) خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی و غربی (در سواحل و فراساحل جنوبی گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا ( ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر ، در سواحل و فراساحل جنوبی تا ۱۸۰ سانتیمتر) است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روز پنجشنبه فراساحل شمالی و مرکزی و سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر و جمعه سواحل و فراساحل جنوبی استان است.

وی اضافه کرد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره است.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.