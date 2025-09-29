۲ هشدار هواشناسی در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد.

براین اساس، زمان شروع این هشدار چهارشنبه (۹ مهر ماه) وپایان آن پنج شنبه (۱۰ مهر ماه) خواهد بود.

وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی (گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ و در فراساحل مرکزی و جنوبی گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر) از مخاطرات این هشدار است.

منطقه اثر به تناوب سواحل و فراساحل استان بوشهر اعلام شده است.

افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط از اثرات این مخاطره است.

اجتناب از ترددهای دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

هشدار هواشناسی سطح زرد

همچنین اداره کل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گرد و خاک محلی، احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای و صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در استان خبر داد.

بر همین اساس زمان شروع این هشدار دوشنبه (۷ مهر ماه) وپایان آن چهارشنبه (۹ مهرماه) خواهد بود.

وزش باد شدید و گرد و خاک محلی در برخی نقاط، احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای و منطقه اثر آن سطح استان بوشهر با تمرکز بر سواحل شمالی و مرکزی اعلام شده است.

کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی از اثرات ای مخاطره است.

خودداری از تردد غیر ضروری در سطح شهر برای عموم بویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران، احتیاط لازم در ترددهای برون شهری و دریایی، مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می شود.