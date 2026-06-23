اعزام ۲۳۰۰ ایلامی برای حضور در مراسم تشییع «قائد شهید»

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی و پشتیبانی برگزاری مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر «قائد شهید»، ضمن تأکید بر اهمیت این رویداد ملی و مذهبی اظهار کرد: استان ایلام باید در این مراسم بزرگ و ماندگار، سهمی شایسته و درخور داشته باشد.

سردار حسینی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم جهت حضور حداکثری مردم صورت گرفته است، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از مردم استان ایلام برای حضور در آیین تشییع پیکر مطهر شهید امت اعزام خواهند شد.

وی افزود: علاوه بر اعزام‌های پیش‌بینی‌شده، تمهیداتی نیز برای مشارکت داوطلبانه فراهم شده است؛ بر این اساس، افرادی که مایل به حضور با خودروی شخصی هستند، می‌توانند از طریق سامانه‌ای که متعاقباً اعلام خواهد شد، ثبت‌نام کرده و در این مراسم شرکت کنند.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با اشاره به برگزاری همزمان مراسم‌های بزرگداشت در ایلام، خاطرنشان کرد: همزمان با روز پانزدهم (روز برگزاری مراسم تشییع)، برنامه‌های متناسب با این مناسبت در مرکز استان و تمامی شهرستان‌های ایلام برگزار خواهد شد تا آحاد مردم بتوانند در تکریم این شهید والامقام مشارکت کنند.

وی ضمن دعوت از عموم مردم برای شرکت در این برنامه‌ها تصریح کرد: حضور مردم در این صحنه‌ها، جلوه‌ای از غیرت ملی، اعتقادات مذهبی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. شخصیتی که جان خود را فدای اسلام، انقلاب و ایران کرد، شایسته تکریم از سوی ملت ایران است.

سردار حسینی برگزاری باشکوه این مراسم را ادای دین به شهید دانست و تأکید کرد: این حضور علاوه بر تکریم شهید، پشتوانه‌ای مستحکم برای جبهه مقاومت بوده و موجب تقویت دیپلماسی و اقتدار جمهوری اسلامی در برابر استکبار جهانی و دشمنان نظام خواهد شد.