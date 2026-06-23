ارزیابی‌ سنجش سلامت یک میلیون دانش آموز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، سالار قاسمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، در خصوص آخرین وضعیت سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان گفت: ۹۹ درصد نوبت گیریها و ۹۵ درصد ارزیابیهای تخصصی انجام شده به گونهای که براساس آخرین آمار باید یک میلیون و ۱۱۹ هزار نوآموز بدو ورود کارهایشان انجام شود که تاکنون یک میلیون و ۱۰۸ هزار نوآموز نوبتگیری کرده و ارزیابیهای تخصصی یک میلیون و ۱۰۶ هزار نفر انجام شده است.
وی با بیان اینکه آنالیزها انجام و در ۵ حوزه هوش، بینایی، شنوایی، جسمی حرکتی و اوتیسم سنجش انجام و آمار داریم افزود: تا کنون حدود ۵ هزار نوآموز به آموزش و پرورش استثنایی معرفی شدهاند که جزو دانشآموزان با نیازهای ویژه هستند.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه حدود ۳۱ هزار نفر جز دانشآموزان دیرآموز محسوب میشوند که نیاز به توجه خاص دارند ادامه داد: در حوزه اوتیسم حدود ۱۳۰۰ نفر ارجاع اوتیسم شدند که ۳۰۰ نفر از آنها دانشآموز اوتیسم هستند و برنامهریزی های لازم برای آنها انجام می شود.
قاسمی با بیان اینکه برای ثبت نام پایه اول مشکلی وجود ندارد و کارها در حال انجام است گفت: در موضوع سنجش به جز پنج درصد ارزیابیهایی که باقی مانده و یک درصدی که باید مراجعه کنند (جمعی از دانشآموزان عشایری یا اتباع هستند که در همین مدت کارهایشان باید انجام شود) کارها در حال انجام است.
وی اظهار کرد: به اولیاء توصیه میشود که در اولین فرصت به مراکز جامع سلامت مراجعه و کارهایشان را انجام دهند تا برای ثبت نام مشکلی نداشته باشند.
بنابر اعلام معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش، متولدین دوم مهر ۱۳۹۸ تا اول مهر ۱۳۹۹ مشمول ثبتنام کلاس اول هستند.
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