هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد نسبت به افزایش گرادیان فشاری (اختلاف فشار) در سطوح جو طی روزهای چهارشنبه تا شنبه (سوم تا ششم تیرماه) اعلام کرد که وزش باد به نسبت شدید تا شدید در نواحی مستعد همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

بنابر اعلام هواشناسی اصفهان، این پدیده به ویژه مناطق شمال و شمال شرقی استان از جمله شهرستان‌های آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خوانسار، خور و بیانک، برخوار، زواره، کاشان، کوهپایه، گلپایگان، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نائین، نطنز و ورزنه را در بر می گیرد.

هواشناسی اصفهان هشدار داده است که احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، خسارت به سازه های موقت داربست ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده ای به ویژه محورهای کویری و برون شهری، افزایش غلظت گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

اداره کل هواشناسی اصفهان همچنین توصیه کرده است که هموطنان در عبور از نواحی کوهستانی احتیاط کرده و از استحکام سازه های موقت و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان های نیمه کاره احتیاط در ترددهای جاده ای به ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی به ویژه گروه های حساس جامعه مانند افراد دارای بیماری‌های تنفسی و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت های عمرانی تاکید کرده است.