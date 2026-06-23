حجت‌الاسلام مختار کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مراسم یوم‌العباس(ع) در زنجان به یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای مذهبی و فرهنگی کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: هر ساله با نزدیک شدن به هشتم محرم و برگزاری دسته عظیم حسینیه اعظم زنجان، شاهد حضور گسترده عاشقان و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) از نقاط مختلف کشور و همچنین کشورهای همسایه هستیم.

وی افزود: امسال نیز پیش‌بینی می‌شود بیش از پنج هزار گردشگر مذهبی و زائر از کشورهای افغانستان، عراق، جمهوری آذربایجان و لبنان برای شرکت در مراسم یوم‌العباس(ع) وارد زنجان شوند و در کنار صدها هزار عزادار داخلی در این اجتماع عظیم معنوی حضور یابند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اسکان زائران گفت: ستاد اسکان با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و فرهنگی استان، تمهیدات لازم را برای پذیرش و اسکان زائران فراهم کرده است.

کرمی تصریح کرد: زائران و مسافران در مراکزی از جمله مصلای نماز جمعه زنجان، سالن‌های ورزشی، حسینیه ثارالله و همچنین حدود ۴۰ منزل شخصی که توسط مردم مؤمن و ولایتمدار زنجان در اختیار زائران قرار گرفته است، به صورت رایگان اسکان داده خواهند شد.

وی با قدردانی از مشارکت گسترده مردم در میزبانی از زائران اهل‌بیت(ع) خاطرنشان کرد: فرهنگ میزبانی از عزاداران حسینی یکی از جلوه‌های ماندگار دینداری و ارادت مردم زنجان به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا(ع) و حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) است و هر ساله شاهد حضور داوطلبانه شهروندان در این عرصه هستیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ادامه داد: در بخش ستاد اسکان، حدود ۱۵۰ خادم مردمی در حوزه‌های پذیرش، اسکان، هماهنگی و تغذیه به صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهند کرد تا خدمات لازم را به زائران ارائه دهند.

وی با اشاره به برنامه‌های پذیرایی از زائران گفت: یک وعده غذای گرم و متبرک حسینیه اعظم شامل قیمه و چلوگوشت برای تمامی زائران و مهمانان مراسم تدارک دیده شده و با همکاری خادمان و خیران بین آنان توزیع خواهد شد.

کرمی همچنین از حضور گسترده نیروهای مردمی در بخش‌های مختلف خدمت‌رسانی خبر داد و اظهار کرد: مجموع خادمان فعال در بخش‌های حمل‌ونقل، انتظامات و امنیت، قربانی، بسته‌بندی، جمع‌آوری نذورات، بهداشت و نظافت، پخت و توزیع غذا، امور فرهنگی و رسانه‌ای به حدود سه هزار نفر می‌رسد که همگی به صورت داوطلبانه در ایام محرم، به ویژه در روز هشتم محرم، در خدمت عزاداران حسینی خواهند بود.

وی افزود: این مشارکت گسترده مردمی یکی از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی استان زنجان محسوب می‌شود و نقش مهمی در برگزاری منظم و باشکوه مراسم یوم‌العباس(ع) دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به راه‌اندازی قطار گردشگری «کاروان عشق» اشاره کرد و گفت: این برنامه با همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، حسینیه اعظم زنجان، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اجرا شده است.

کرمی افزود: این قطار روز سه‌شنبه حدود ساعت ۱۳:۳۰ با ۳۲۰ مسافر از تهران وارد زنجان خواهد شد و مسافران آن برای حضور در مراسم باشکوه یوم‌العباس(ع) به زنجان سفر می‌کنند.

وی تصریح کرد: در بدو ورود این زائران، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ویژه‌ای توسط خادمان حسینیه اعظم اجرا خواهد شد و پس از پایان مراسم نیز این کاروان به تهران بازمی‌گردد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ادامه داد: پذیرایی ناهار از مسافران قطار گردشگری کاروان عشق به صورت رایگان و با همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان انجام خواهد شد تا این زائران از فضای معنوی و مهمان‌نوازی مردم زنجان بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه حسینیه اعظم زنجان در میان مراکز مذهبی کشور گفت: حسینیه اعظم زنجان به برکت عنایات اهل‌بیت(ع)، به ویژه حضرت سیدالشهدا(ع) و حضرت ابوالفضل‌العباس(ع)، به عنوان یکی از اماکن متبرکه شاخص کشور شناخته می‌شود و سالانه میلیون‌ها نفر از مشتاقان اهل‌بیت(ع) به این مکان مقدس مراجعه می‌کنند.

کرمی اظهار کرد: اعتقاد و ارادت مردم به این مکان مقدس موجب شده است که هر ساله هزاران رأس دام به عنوان قربانی به حسینیه اعظم اهدا شود که بخش عمده آنها با رعایت کامل ضوابط شرعی و بهداشتی ذبح، بسته‌بندی و در میان مردم توزیع می‌شود.

وی افزود: نذورات نقدی و غیرنقدی مردم نیز پس از ساماندهی و مدیریت دقیق، در مسیر برگزاری مراسم‌های مذهبی، فعالیت‌های فرهنگی، توسعه خدمات زائران و همچنین اجرای طرح‌های عمرانی و آبادانی حسینیه اعظم هزینه می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با تأکید بر شفافیت مالی در مجموعه حسینیه اعظم خاطرنشان کرد: گزارش کامل درآمدها، نذورات و هزینه‌کردها هر ساله به صورت عمومی منتشر و در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا سنت ارزشمند اعتماد، مشارکت مردمی و خدمت‌رسانی شفاف بیش از پیش تقویت شود.

کرمی با دعوت از مردم برای حضور در مراسم یوم‌العباس(ع) گفت: دسته عظیم حسینیه اعظم زنجان نماد عشق، ارادت و وفاداری مردم به مکتب عاشورا است و امیدواریم امسال نیز با حضور گسترده عزاداران، شاهد برگزاری باشکوه این آیین معنوی و تأثیرگذار باشیم.