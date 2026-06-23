 ۲.۵ همت سرمایه خصوصی در راه بناهای تاریخی اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، استان اصفهان به عنوان پیشانی میراث فرهنگی ایران، نخستین گام عملیاتی برای واگذاری مدیریت بهره‌برداری از بناهای تاریخی به بخش خصوصی را برداشت. محمدرضا اکبری، معاون سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، در گفتگوی اختصاصی با مهر، از آغاز فرآیند جلب مشارکت برای ۲۰ بنای تاریخی در سطح شهرستان اصفهان خبر داد.

اکبری با تأکید بر تغییر رویکرد دولت در حفاظت از ابنیه تاریخی اظهار داشت: «طبق تکالیف مقرر در ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، اداره‌کل میراث‌فرهنگی اصفهان به عنوان نخستین دستگاه در سطح کشور، بسته‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با این ابنیه را در سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری بارگذاری کرده است. این اقدام با هدف شفاف‌سازی کامل فرآیندها، حذف بروکراسی‌های زائد و ایجاد فرصت برابر برای تمامی فعالان اقتصادی بخش خصوصی صورت گرفته است.»

وی با اشاره به ابعاد مالی و اقتصادی این کلان‌پروژه تصریح کرد: «حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این ۲۰ پروژه، بالغ بر ۲.۵ همت (دو و نیم هزار میلیارد تومان) برآورد شده است. این سرمایه‌گذاری نه‌تنها باری از روی دوش بودجه‌های دولتی در حوزه مرمت و نگهداری برمی‌دارد، بلکه با تزریق سرمایه به بافت‌های تاریخی و کمتر توسعه‌یافته، باعث رونق اقتصادی محلی و بازگشت حیات به این مناطق خواهد شد.»

معاون سرمایه‌گذاری استان اصفهان، اشتغال‌زایی پایدار را از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح برشمرد و افزود: «بر اساس برآوردهای کارشناسی، با بهره‌برداری عملیاتی از این بناها، دست‌کم ۲۵۰ فرصت شغلی مستقیم و پایدار ایجاد می‌شود که گامی بلند در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای استان است.»

اکبری خاطرنشان کرد: «مدل حفاظت مشارکتی که اکنون در اصفهان کلید خورده است، می‌تواند به عنوان الگویی نوین و موفق برای سایر استان‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد. ما معتقدیم بهترین راه برای حفاظت از میراث ملی، پیوند دادن آن‌ها با چرخه اقتصاد پایدار و مشارکت دادن واقعی مردم و بخش خصوصی در نگهداری از این گنجینه‌های ارزشمند است.»