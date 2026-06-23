تاثیر حرف مردم بر سرنوشت یک دختر؛ ایده «مرجان» از کجا پیدا شد؟

میلاد بنی‌طبا کارگردان فیلم سینمایی «مرجان» که به‌صورت آنلاین اکران شده است درباره این اثر به خبرنگار مهر گفت: ایده اولیه ساخت فیلم «مرجان» به حدود سال ۱۳۹۸ و همزمان با رسانه‌ای شدن ماجرای رومینا اشرفی بازمی‌گردد. آن اتفاق برای من به‌عنوان یک دغدغه جدی اجتماعی شکل گرفت و از همان زمان تلاش داشتم به موضوعاتی همچون خشونت علیه زنان ورود کنم.

وی اضافه کرد: با وجود تغییرات گسترده‌ای که در سال‌های اخیر در فرهنگ سنتی جامعه ما رخ داده است، همچنان شاهد بروز مواردی از خشونت علیه زنان هستیم؛ مواردی که تنها بخشی از آنها رسانه‌ای و برجسته می‌شوند و چه‌بسا بسیاری از این اتفاقات هرگز بازتاب عمومی پیدا نکنند. به همین دلیل احساس کردم به‌عنوان یک فیلمساز می‌توانم در قبال این مسئله اجتماعی مسئولیتی داشته باشم.

بنی طبا اظهار کرد: البته در ابتدای مسیر تصمیم داشتم داستان زندگی رومینا اشرفی را روایت کنم اما به دلایلی مسیر کار تغییر کرد و ترجیح دادم داستانی مستقل خلق کنم. با این حال «مرجان» صرفاً به این موضوع محدود نمی‌شود و در لایه‌های عمیق‌تر خود به مسائلی همچون جایگزین شدن تعصب به‌جای غیرت و همچنین ازدواج‌های اجباری می‌پردازد؛ پدیده‌هایی که متأسفانه هنوز در جامعه ما وجود دارند.

وی درباره برخی شباهت‌ها میان «مرجان» و «ابد و یک روز» عنوان کرد: ممکن است در برخی عناصر ظاهری و چینش شخصیت‌ها شباهت‌هایی دیده شود اما در ماهیت و کارکرد شخصیت‌ها تفاوت‌های جدی وجود دارد. من در «مرجان» یک خانواده پرجمعیت را به تصویر کشیده‌ام که هر یک از اعضای آن می‌توانند نماینده بخشی از جامعه باشند. برای مثال حضور یک برادر معتاد صرفاً یک عنصر داستانی نیست بلکه اشاره‌ای به واقعیتی اجتماعی است.

وی درباره این فیلم که از فیلیمو اکران آنلاین شده است، اظهار کرد: اگر خانواده داستان از سطح فرهنگی بالاتری برخوردار بود، بسیاری از اتفاقات رخ نمی‌داد. در فیلم می‌بینیم که پدر خانواده برای تک‌تک دختران خود درباره ازدواج تصمیم‌گیری می‌کند و این موضوع در کنار سایر جزئیات روایت، تصویری از یک ساختار خانوادگی با نگاه سنتی و آسیب‌دیده را به نمایش می‌گذارد. بنابراین ممکن است در نگاه نخست، چینش برخی شخصیت‌ها یادآور آثاری مانند «ابد و یک روز» باشد اما جهان داستانی «مرجان» مسائل و دغدغه‌های متفاوتی را دنبال می‌کند.

کارگردان «مرجان» درباره فاصله زمانی میان شکل‌گیری ایده و تولید فیلم نیز اظهار کرد: حدود یک سال صرف تحقیق و پژوهش شد. با مشاوران مختلف درباره افرادی با سابقه اعتیاد، کسانی که ترک کرده بودند و حتی دختران فراری گفتگو کردم تا به درک دقیق‌تری از شرایط و انگیزه‌های این افراد برسم.

بنی‌طبا در بخش دیگری از صحبت‌هایش بیان کرد: آنچه من در طول داستان بر آن تأکید کرده‌ام تأثیر «حرف مردم» بر خانواده‌های سنتی است. اگر به سکانس‌های ابتدایی فیلم توجه کنید، پیرمردی مرجان و فرد مورد علاقه‌اش را می‌بیند و بلافاصله موضوع را به پدر خانواده گزارش می‌دهد. در واقع جرقه اصلی ماجرا از همان نقطه آغاز می‌شود. پرسش اصلی فیلم این است که چرا باید در زندگی دیگران دخالت کنیم؟ آن پیرمرد تنها در یک سکانس حضور دارد و حتی دیالوگ چندانی از او نمی‌شنویم، اما تأثیر حرف او بر سرنوشت یک خانواده بسیار عمیق و تعیین‌کننده است.

وی درباره اکران آنلاین فیلم گفت: از روند اکران آنلاین رضایت نسبی دارم. با این حال مشکلی که تقریباً همه آثار اکران آنلاین با آن مواجه هستند، انتشار غیرقانونی فیلم‌ها در فاصله‌ای کوتاه پس از عرضه رسمی است. متأسفانه گاهی تنها ۲۴ ساعت پس از آغاز اکران، نسخه‌های غیرمجاز فیلم در شبکه‌های ماهواره‌ای و بسترهای غیرقانونی منتشر می‌شود که این مسئله به چرخه اقتصادی آثار آسیب جدی وارد می‌کند. به نظر می‌رسد مقابله جدی با این اتفاق چندان ساده هم نباشد، اما کاش مردم نیز به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

این کارگردان در پایان گفت: وقتی یک فیلمساز سال‌ها برای ساخت یک اثر زمان صرف می‌کند، دغدغه دارد، سرمایه‌گذاری می‌کند و گاهی حتی بخش مهمی از زندگی خود را پای تولید یک فیلم می‌گذارد، طبیعی است که انتظار داشته باشد اثرش از مسیر قانونی دیده شود.