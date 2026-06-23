به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر لشکری با اشاره به صدور مجوز برای سه گروه تعزیه‌خوانی در مشهد اظهار کرد: گروه تعزیه «قمر بنی‌هاشم» برنامه‌های خود را در دو مکان آرامستان خواجه‌ربیع و گلزار شهدای بهشت رضا (ع) اجرا می‌کند. این اجراها از اواخر خردادماه آغاز شده و به مدت چهار ماه، به صورت هفتگی در روزهای پنجشنبه برگزار خواهد شد.

کارشناس هنرهای نمایشی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: گروه دیگری نیز در محدوده بلوار طبرسی شمالی و جنوبی و همچنین در پارک‌های مختلف سطح شهر از جمله پارک ملت و پارک اندیشه به اجرای تعزیه می‌پردازد. این برنامه‌ها از ۲۷ خردادماه آغاز شده و در طول ماه‌های محرم و صفر ادامه خواهد داشت. اجرای این گروه در روزهای پنجشنبه و جمعه، از ساعت ۸ صبح تا نیم ساعت پیش از اذان ظهر و همچنین نیم ساعت پیش از اذان مغرب انجام می‌شود.

وی همچنین از فعالیت گروه تعزیه «ثارالله» خبر داد و گفت: این گروه نیز در مناطقی از جمله طلاب، خواجه‌ربیع، گاز و رضاشهر به اجرای برنامه می‌پردازد و مجوز فعالیت آن برای دو ماه محرم و صفر صادر شده است.

لشکری تأکید کرد: بسیاری از گروه‌های تعزیه در مشهد علاوه بر ایام محرم و صفر، در طول سال نیز فعالیت دارند و در برخی موارد با تمدید مجوز، مدت اجرای برنامه‌های خود را افزایش می‌دهند.

کارشناس هنرهای نمایشی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تاکنون سه گروه برای اجرای تعزیه در مشهد درخواست و مجوز دریافت کرده‌اند و احتمال افزایش این تعداد با ثبت درخواست‌های جدید در روزهای آینده وجود دارد.